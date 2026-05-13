CBSE 12th Results 2026: सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद छात्र अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. सीबीएसई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार 12वीं का कुल पास प्रतिशत 85.20 प्रतिशत रहा. पिछले साल यह आंकड़ा 88.39 फीसदी था. यानी इस बार रिजल्ट में करीब 3.19 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार साइट स्लो हो जाती है या सर्वर डाउन होने लगता है. ऐसे में हजारों छात्रों को रिजल्ट देखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिना इंटरनेट के आप सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं.

जारी हो चुका है सीबीएसई 12वीं रिजल्ट

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है. छात्र अपना स्कोर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी मार्कशीट उपलब्ध करा दी गई है. इस साल बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला लिया है. बोर्ड का कहना है कि ऐसा छात्रों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किया गया है. हालांकि 0.1 फीसदी छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा.

बिना इंटरनेट कैसे चेक करें रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद एकदम से वेबसाइट पर लोड बढ़ने से कई स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट नहीं देख पाते हैं. ऐसे में ऑफलाइन रिजल्ट देखने के लिए आईवीआरएस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है. आईवीआरएस से रिजल्ट देखने के लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए अलग-अलग नंबर जारी किए गए हैं. दिल्ली के छात्र के लिए नंबर 24300699 और देश के अन्य हिस्सों के छात्रों के लिए यह 011-24300699 नंबर है. इन नंबरों पर फोन करने के बाद रिकॉर्डेड आवाज आपको निर्देश देगी. इसके बाद छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करनी होगी. जानकारी वेरीफाई होने के बाद सिस्टम विषयवार अंक बता देगा.

ये भी पढ़ें-CBSE Board 12th Result 2026: CBSE ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक

एसएमएस से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट

सीबीएसई ने एसएमएस से भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी है. इसके लिए छात्रों को मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर तय फॉर्मेट cbse10<rollno><sch no><center no> में जानकारी भरनी होगी. मैसेज में रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर दर्ज करना होगा और इसे 7738299899 नंबर पर भेजना होगा. कुछ देर बाद रिजल्ट उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेज दिया जाएगा.

इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू

सीबीएसई ने इस साल 12वीं बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन में पहली बार बड़े स्तर पर On-Screen Marking सिस्टम लागू किया है. बोर्ड के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल मूल्यांकन अभियान रहा है.

ये भी पढ़ें-PSEB Punjab Board 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें फटाफट चेक

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI