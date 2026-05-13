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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 12th Results 2026: बिना इंटरनेट कैसे चेक करें सीबीएसई 12वीं क्लास का रिजल्ट? यहां है बेहद आसान तरीका

CBSE 12th Results 2026: बिना इंटरनेट कैसे चेक करें सीबीएसई 12वीं क्लास का रिजल्ट? यहां है बेहद आसान तरीका

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है. छात्र अपना स्कोर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 May 2026 02:36 PM (IST)
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CBSE 12th Results 2026: सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद छात्र अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. सीबीएसई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार 12वीं का कुल पास प्रतिशत 85.20 प्रतिशत रहा. पिछले साल यह आंकड़ा 88.39 फीसदी था. यानी इस बार रिजल्ट में करीब 3.19 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार साइट स्लो हो जाती है या सर्वर डाउन होने लगता है. ऐसे में हजारों छात्रों को रिजल्ट देखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिना इंटरनेट के आप सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं. 

जारी हो चुका है सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है. छात्र अपना स्कोर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी मार्कशीट उपलब्ध करा दी गई है. इस साल बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला लिया है. बोर्ड का कहना है कि ऐसा छात्रों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किया गया है. हालांकि 0.1 फीसदी छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा. 

बिना इंटरनेट कैसे चेक करें रिजल्ट? 

रिजल्ट जारी होने के बाद एकदम से वेबसाइट पर लोड बढ़ने से कई स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट नहीं देख पाते हैं. ऐसे में ऑफलाइन रिजल्ट देखने के लिए आईवीआरएस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है. आईवीआरएस से रिजल्ट देखने के लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए अलग-अलग नंबर जारी किए गए हैं. दिल्ली के छात्र के लिए नंबर 24300699 और देश के अन्य हिस्सों के छात्रों के लिए यह 011-24300699 नंबर है. इन नंबरों पर फोन करने के बाद रिकॉर्डेड आवाज आपको निर्देश देगी. इसके बाद छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करनी होगी. जानकारी वेरीफाई होने के बाद सिस्टम विषयवार अंक बता देगा. 

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एसएमएस से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट 

सीबीएसई ने एसएमएस से भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी है. इसके लिए छात्रों को मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर तय फॉर्मेट cbse10<rollno><sch no><center no>  में जानकारी भरनी होगी. मैसेज में रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर दर्ज करना होगा और इसे 7738299899 नंबर पर भेजना होगा. कुछ देर बाद रिजल्ट उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेज दिया जाएगा. 

इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू 

सीबीएसई ने इस साल 12वीं बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन में पहली बार बड़े स्तर पर On-Screen Marking सिस्टम लागू किया है. बोर्ड के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल मूल्यांकन अभियान रहा है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 May 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
CBSE Class 12 Result CBSE Cbse 12th Result 2026 Check CBSE Result Without Internet
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