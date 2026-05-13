Live: सीबीएसई ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस बार केवल इतने परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास

CBSE Board 12th Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13 मई 2026 को कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस साल लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ और बोर्ड ने रिजल्ट के साथ कई अहम आंकड़े और बदलाव भी साझा किए हैं. छात्र आधिकारिक साइट results.cbse.nic.in पर जाकर नतीजे देख सकते हैं.

इस साल कुल 17 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि करीब 16.8 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें से लगभग 15 लाख छात्र पास हुए हैं. इस साल कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है. 2025 में पास प्रतिशत 88.39% था, यानी इस बार करीब 3.19% की गिरावट दर्ज की गई है.

कैसे देखें नतीजे?