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हिंदी न्यूज़शिक्षाPSEB Punjab Board 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें फटाफट चेक

PSEB Punjab Board 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें फटाफट चेक

PSEB Punjab Board 12th Result 2026: छात्र और अभिभावक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर आसानी से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 May 2026 12:41 PM (IST)
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PSEB Punjab Board 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड (PSEB) के 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुशखबरी है. लंबे इंतजार के बाद अब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है. इस साल करीब 2.65 लाख छात्रों ने इंटरमीडिएट परीक्षा में हिस्सा लिया था. परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुई थीं. छात्र और अभिभावक रिजल्ट की घोषणा के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर आसानी से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पंजाब बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट कैसे देख सकते हैं.

पंजाब बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने की थी घोषणा

पंजाब बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने पुष्टि की थी कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट 13 मई 2026 दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा. रिजल्ट के साथ ऑनलाइन मार्कशीट भी उपलब्ध होगी, जिसे छात्र अपने भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट घोषित होने के बाद वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. छात्रों को अपना रोल नंबर और पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा. इस साल पेपर्स को ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के जरिए जांचा गया है, जिससे मूल्यांकन तेज और सटीक हो. 

पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

1. सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाकर pseb.ac.in खोलें.

2. होमपेज पर Results सेक्शन पर क्लिक करें.

3. लिंक में से Senior Secondary (10+2) Examination Result 2026 चुनें.

4. अपना रोल नंबर और अन्य मांगी गई डिटेल्स भरें.

5. रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें. 

DigiLocker ऐप या पोर्टल के जरिए पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

1. DigiLocker से रिजल्ट चेक करना भी बहुत आसान है,अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में DigiLocker ऐप खोलें या results.digilocker.gov.in पर जाएं.

2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार का इस्तेमाल करके लॉगिन करें.

3. होमपेज पर Education या Results सेक्शन में जाएं.

4. बोर्ड्स की लिस्ट में से पंजाब बोर्ड चुनें. 

5. Class 12 Result 2026 पर क्लिक करें और रोल नंबर भरें.

6. रिजल्ट स्क्रीन पर देखने के बाद डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें. 

यह भी पढ़ें - NEET Paper Leak: नीट एग्जाम में कब-कब हो चुका पेपर लीक? जानें हर बार की पूरी जानकारी

SMS के जरिए रिजल्ट कैसे चेक करें

अगर वेबसाइट भारी ट्रैफिक की वजह से धीमी चल रही हो, तो आप SMS से भी रिजल्ट देख सकते हैं. अपने फोन का मैसेज बॉक्स खोलें. PB12<अपना रोल नंबर> टाइप करें. इसे 5676750 नंबर पर भेज दें. कुछ ही समय में आपका रिजल्ट SMS के रूप में आपके फोन पर आ जाएगा. 

रिजल्ट से जुड़ी मदद

बोर्ड ने छात्रों की मानसिक चिंता को कम करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 9549-161-161 शुरू की है. अगर रिजल्ट से जुड़ी कोई तनाव या चिंता हो, तो छात्र इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - NEET UG 2026 Exam Cancelled: 9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?

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Published at : 13 May 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
PSEB Result Punjab Board 12th Result Intermediate Exam Pseb.ac.in Punjab Board 12th Result 2026
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