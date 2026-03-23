हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें बिना इंटरनेट कैसे देख सकेंगे नतीजे

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें बिना इंटरनेट कैसे देख सकेंगे नतीजे

Bihar Board 12th Result 2026 On Mobile: BSEB आज दोपहर 1:30 बजे इंटरमीडिएट या यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा. रिजल्ट की घोषणा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करेंगे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Mar 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. दरअसल, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज 23 मार्च को दोपहर 1:30 बजे इंटरमीडिएट या यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा. रिजल्ट की घोषणा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करेंगे. इस दौरान शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. 

इस साल आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा. बिहार बोर्ड की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2020 के बीच आयोजित हुई थी. इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 1,762 सेंटर्स पर आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बिना इंटरनेट के आप बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे देख सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?

बिना इंटरनेट कैसे देख सकते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट?

कई बार रिजल्ट जारी होने के साथ ही लाखों विद्यार्थी एक साथ अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में वेबसाइट स्लो होने या क्रैश होने की समस्या होती है जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. लेकिन अब छात्रों को वेबसाइट स्लो होने के बाद भी रिजल्ट देखने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ऐसे समय में छात्र एसएमएस के जरिए भी बिना इंटरनेट के ही मिनटों में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यह तरीका खास तौर पर उन छात्रों के लिए भी मददगार माना जाता है, जहां इंटरनेट की सुविधा सीमित है या नेटवर्क की समस्या रहती है. 

Mobile SMS से बिना इंटरनेट ऐसे देखें बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट

  • SMS से रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं. 
  • इसके बाद  मैसेज बॉक्स में जाकर BIHAR12 <स्पेस> ROLL-NUMBER टाइप करें.
  • अब इस मैसेज को 56263 नंबर पर भेज दें. 
  • मैसेज भेजने के बाद कुछ ही समय में रिजल्ट मोबाइल पर मिल जाएगा. 

वेबसाइट्स पर ऐसे देखें बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट

  • बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें रोल नंबर और रोल कोड की जरूरत होती है. वेबसाइट्स के माध्यम से रिजल्ट देखने को सबसे आसान तरीका माना जाता है. 
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आप interbiharboard.com या bsebexam.com पर जाएं. 
  • इसके बाद Bihar Board Inter Result 2026 या Intermediate Annual Examination Result वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपने एडमिट कार्ड पर छपा रोल नंबर और रोल कोड डालें. 
  • इसके बाद डिटेल्स को सबमिट करें 
  • अब आपका रिजल्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा. 

ये भी पढ़ें-BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट का इंतजार खत्म, जानिए किस समय और कैसे देख पाएंगे नतीजे

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Result बिहार बोर्ड BSEB Bihar Board 12th Result BSEB Inter Result 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें बिना इंटरनेट कैसे देख सकेंगे नतीजे
Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, जानें बिना इंटरनेट कैसे देख सकेंगे नतीजे
शिक्षा
BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: आज आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, दोपहर 1:30 बजे ​एक्टिव होगा लिंक
BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: आज दोपहर 1:30 बजे आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट
शिक्षा
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
शिक्षा
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो जाए तो कैसे देख सकेंगे 12वीं नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो जाए तो कैसे देख सकेंगे 12वीं नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'40 करोड़ बैरल तेल… कोई नहीं बचेगा', IEA प्रमुख ने जंग के बीच दी सबसे बड़े ऊर्जा संकट की चेतावनी
'40 करोड़ बैरल तेल… कोई नहीं बचेगा', IEA प्रमुख ने जंग के बीच दी सबसे बड़े ऊर्जा संकट की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी खुद की बेटी 19 साल...', अंकिता भंडारी केस पर डिंपल यादव भावुक, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
'मेरी खुद की बेटी 19 साल...', अंकिता भंडारी केस पर डिंपल यादव भावुक, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
आईपीएल 2026
मैथ्यू हेडन-सुरेश रैना से डीजे ब्रावो तक, IPL 2026 से पहले मैदान पर नजर आए CSK के दिग्गज; देखें वीडियो
हेडन-रैना से डीजे ब्रावो तक, IPL 2026 से पहले मैदान पर नजर आए CSK के दिग्गज; देखें
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Leaked: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, फ्री में डाउनलोड कर धड़ल्ले से देख रहे लोग
'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म
विश्व
US Iran War: भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
यूटिलिटी
ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो हमेशा याद रखें ये 5 बातें, ठग नहीं बना पाएंगे शिकार
ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो हमेशा याद रखें ये 5 बातें, ठग नहीं बना पाएंगे शिकार
शिक्षा
मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?
मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget