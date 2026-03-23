बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. दरअसल, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज 23 मार्च को दोपहर 1:30 बजे इंटरमीडिएट या यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा. रिजल्ट की घोषणा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करेंगे. इस दौरान शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

इस साल आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा. बिहार बोर्ड की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2020 के बीच आयोजित हुई थी. इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 1,762 सेंटर्स पर आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बिना इंटरनेट के आप बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे देख सकते हैं.

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बिना इंटरनेट कैसे देख सकते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट?

कई बार रिजल्ट जारी होने के साथ ही लाखों विद्यार्थी एक साथ अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में वेबसाइट स्लो होने या क्रैश होने की समस्या होती है जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. लेकिन अब छात्रों को वेबसाइट स्लो होने के बाद भी रिजल्ट देखने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ऐसे समय में छात्र एसएमएस के जरिए भी बिना इंटरनेट के ही मिनटों में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यह तरीका खास तौर पर उन छात्रों के लिए भी मददगार माना जाता है, जहां इंटरनेट की सुविधा सीमित है या नेटवर्क की समस्या रहती है.

Mobile SMS से बिना इंटरनेट ऐसे देखें बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट

SMS से रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं.

इसके बाद मैसेज बॉक्स में जाकर BIHAR12 <स्पेस> ROLL-NUMBER टाइप करें.

अब इस मैसेज को 56263 नंबर पर भेज दें.

मैसेज भेजने के बाद कुछ ही समय में रिजल्ट मोबाइल पर मिल जाएगा.

वेबसाइट्स पर ऐसे देखें बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट

बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें रोल नंबर और रोल कोड की जरूरत होती है. वेबसाइट्स के माध्यम से रिजल्ट देखने को सबसे आसान तरीका माना जाता है.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आप interbiharboard.com या bsebexam.com पर जाएं.

इसके बाद Bihar Board Inter Result 2026 या Intermediate Annual Examination Result वाले लिंक पर क्लिक करें.

अब अपने एडमिट कार्ड पर छपा रोल नंबर और रोल कोड डालें.

इसके बाद डिटेल्स को सबमिट करें

अब आपका रिजल्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा.

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