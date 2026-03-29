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हिंदी न्यूज़शिक्षाBihar Board 10th Result: क्रैश हो जाए बिहार बोर्ड 10वीं की वेबसाइट तो ऐसे चेक करें रिजल्ट, यहां जाने आसान तरीका

Bihar Board 10th Result: क्रैश हो जाए बिहार बोर्ड 10वीं की वेबसाइट तो ऐसे चेक करें रिजल्ट, यहां जाने आसान तरीका

Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कुछ ही देर में आने वाला है. आइए जानते हैं कि अगर ऑफिशल वेबसाइट क्रैश हो जाए तो कैसे रिजल्ट को चेक कर सकते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Mar 2026 12:59 PM (IST)
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Bihar Board 10th Result: बिहार में 16 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है. दरअसल आज दसवीं क्लास के बोर्ड रिजल्ट घोषित होने वाले हैं. रिजल्ट दोपहर 1:15 पर घोषित होंगे. हालांकि भारी ट्रैफिक की वजह से आधिकारिक वेबसाइट अक्सर क्रैश हो जाती है. जिस वजह से छात्रों को परेशानी होती है. तो अगर साइट काम करना बंद कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट कैसे देखें? 

बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं और होम पेज पर मैट्रिक रिजल्ट 2026 लिंक खोजें. क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और रोल कोड ध्यान से डालें. सबमिट करने के बाद आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी. भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड या फिर प्रिंट करना ना भूलें.

सर्वर क्रैश से बचने के लिए दूसरी वेबसाइट 

अगर मुख्य वेबसाइट धीमी हो जाती है या फिर क्रैश हो जाती है तो छात्र interbiharboard.com और bsebexam.com वेबसाइटों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मिरर वेबसाइटें अक्सर रिजल्ट के समय भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए चालू की जाती हैं.

डिजिलॉकर से कैसे देखें रिजल्ट? 

छात्र डिजिलॉकर के जरिए भी अपनी मार्कशीट देख सकते हैं. इसके लिए बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉग-इन करना होगा. इसके बाद एजुकेशन सेक्शन में जाकर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड चुनें और अपने रोल की जानकारी डालें. आपकी डिजिटल मार्कशीट तुरंत उपलब्ध हो जाएगी.

रिजल्ट देखने से पहले यह पक्का करें कि आपके पास अपना रोल नंबर और रोल कोड मौजूद हैं. जानकारी डालते समय कोई भी छोटी सी गलती पहुंच में देरी कर सकती है या फिर गलत रिजल्ट दिखा सकती है. 

अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें 

जैसे ही आपका रिजल्ट दिखाई दे उसे तुरंत डाउनलोड कर लें. अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो फाइल सेव कर लें और बाद में किसी आस-पास के दुकान से प्रिंट आउट ले लें. यह कॉपी तब तक काम आती है जब तक मूल प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाता.

रिजल्ट घोषित होने के दौरान भारी ट्रैफिक होना आम बात है. अगर  वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो कुछ मिनट का इंतजार करें और फिर से कोशिश करें. इसके अलावा आप बताए गए वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं. हालांकि बिहार बोर्ड ने इस बार क्लाउड सर्वर तकनीक का इस्तेमाल किया है. यानी कि एक साथ 50 लाख से ज्यादा हिट्स आने के बावजूद भी वेबसाइट के क्रैश होने की आशंका काफी कम है.

यह भी पढ़ें: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट यहां करें चेक, ये है ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 12:59 PM (IST)
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Bihar Board 10th Result BSEB Result Bihar Exam
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