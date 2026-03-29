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BSEB Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट यहां करें चेक, ये है ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक

BSEB Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1:30 बजे जारी होगा, जिसमें 16 लाख स्टूडेंट्स शामिल हैं. इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक बताते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Mar 2026 12:51 PM (IST)
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Bihar Board 10th Result 2026: बिहार के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोपहर के 1.30  बजते ही राज्य के 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की किस्मत का फैसला हो जाएगा. अगर आपने भी इस साल परीक्षा दी है, तो अपना रोल नंबर और रोल कोड संभालकर रख लें, क्योंकि नतीजों की घोषणा के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट्स पर लिंक एक्टिव हो जाएंगे. आइए आपको रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंकबता देते हैं. 

नतीजों की घोषणा और समय

बिहार बोर्ड आज दोपहर 1:30 बजे मैट्रिक रिजल्ट 2026 की घोषणा करने जा रहा है. बोर्ड द्वारा आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से नतीजों का ऐलान किया जाएगा. इस दौरान न केवल पास प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी, बल्कि राज्य भर के टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी. 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस समय बेहद उत्सुकता के साथ अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जो बोर्ड की विभिन्न आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा.

रिजल्ट चेक करने की आधिकारिक वेबसाइट्स का डायरेक्ट लिंक

स्टूडेंट्स की भारी संख्या को देखते हुए बिहार बोर्ड ने रिजल्ट चेक करने के लिए कई वेबसाइट्स जारी की हैं. मुख्य रूप से आप biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इसके अलावा matricbiharboard.com और www.bsebeexam.com, results.biharboardonline.com  पर भी रिजल्ट देख सकते हैं. अक्सर रिजल्ट के समय ट्रैफिक बढ़ने से वेबसाइट धीमी हो जाती है, इसलिए इन वैकल्पिक लिंक्स की जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार कब होगा खत्म? जानें कैसे चेक कर सकेंगे नतीजे

ऑनलाइन रिजल्ट देखने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

मैट्रिक परिणाम ऑनलाइन चेक करना बेहद आसान है- 

  • सबसे पहले आपको बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाना होगा. 
  • वहां होमपेज पर Click Here For Matric 10th Result 2026 के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुलेगा, जहां आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर सही-सही दर्ज करना होगा. 
  • अंत में कैप्चा कोड भरकर View बटन पर क्लिक करते ही आपका मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगा. 

जरूरी दस्तावेज और वैकल्पिक माध्यम

रिजल्ट चेक करने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड पर दिया गया रोल नंबर और रोल कोड होना अनिवार्य है. यदि किसी कारणवश इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो आप घबराएं नहीं. आप अपने स्कूल के शिक्षकों से संपर्क करके भी अपना परिणाम जान सकते हैं. उन्हें अपना रोल नंबर और रोल कोड भेजकर आप फोन पर ही अपना स्कोर पूछ सकते हैं. इसके अलावा डिजिलॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी रिजल्ट देखने में सहायक हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Bihar Board 10th Result 2026 Live: आज 1.30 बजे जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें पल-पल के अपडेट्स

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 12:51 PM (IST)
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