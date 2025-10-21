विदेश में पढ़ाई और नौकरी दोनों का सपना अब सच! ऑस्ट्रेलिया दे रहा है आसान वर्क वीजा

अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं और अमेरिका या ब्रिटेन की वीजा परेशानियों से डर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प बन सकता है. आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन देशों में से एक है, जहां भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, करीब एक लाख भारतीय छात्र फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है वहां की आसान वीजा प्रक्रिया, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और पढ़ाई के बाद मिलने वाले जॉब के मौके.

पिछले कुछ सालों में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में विदेशी छात्रों के लिए माहौल पहले जैसा नहीं रहा. वीजा नियम कड़े हो गए हैं, जॉब मिलने में मुश्किलें बढ़ी हैं और वहां का रहन-सहन भी महंगा हो गया है. ऐसे में भारतीय छात्र अब ऑस्ट्रेलिया का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहां न केवल पढ़ाई आसान है बल्कि छात्रों को डिग्री पूरी करने के बाद वहीं रुक कर नौकरी करने की भी अनुमति मिलती है.

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती हैं और यहां का एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित है. इससे छात्रों को ग्लोबल करियर बनाने में मदद मिलती है.

क्या है पोस्ट-हायर एजुकेशन वर्क वीजा?

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को एक खास सुविधा दी जाती है पोस्ट-हायर एजुकेशन वर्क वीजा, जिसे पहले पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा (PSWV) कहा जाता था. इस वीजा की मदद से छात्र अपनी डिग्री पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहकर नौकरी कर सकते हैं. इस वीजा की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र ने कौन सी डिग्री हासिल की है. बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री वाले छात्रों को आम तौर पर 2 साल तक रहने की अनुमति मिलती है. पीएचडी करने वाले छात्रों को 3 साल तक वर्क वीजा दिया जाता है.

वर्क वीजा के लिए जरूरी शर्तें

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद वर्क वीजा पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं.

छात्र ने किसी ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी की हो.

वह ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट (ASR) की सभी शर्तें पूरी करता हो.

कोर्स खत्म होने के छह महीने के भीतर वीजा के लिए आवेदन किया गया हो.

आवेदन करते समय छात्र की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए.

उसके पास IELTS, TOEFL या PTE जैसे टेस्ट का स्कोर होना जरूरी है.

