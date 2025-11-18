ASP या DCP पुलिस के दो बड़े अधिकारियों में किसके पास होती है ज्यादा पावर, जानें दोनों के अधिकार?

अक्सर लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि पुलिस विभाग में ASP और DCP जैसे बड़े अधिकारी आखिर किस स्तर की ताकत रखते हैं और इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल माना जाता है फिल्मों और न्यूज़ में हम अक्सर इन रैंक को देखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में इनके अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, यह कम ही लोग जानते हैं आज हम आपको बताएंगे कि ASP और DCP के बीच क्या अंतर है, किसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं.

DCP के अधिकार और जिम्मेदारियां

DCP अपने क्षेत्र में पुलिस की पूरी कमान संभालते हैं भीड़ नियंत्रित करना, अपराध रोकना, सुरक्षा बनाए रखना इन सबकी अंतिम जिम्मेदारी DCP पर होती है कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस कमिश्नर सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और DCP सीधे उन्हें रिपोर्ट करता है इसका मतलब है कि DCP का फैसला काफी मायने रखता है और उसके पास काफी स्वतंत्र अधिकार होते हैं.

जहां जनसंख्या ज्यादा होती है और अपराध का ग्राफ बड़ा होता है, वहां DCP का रोल और भी अहम हो जाता है वे अपने ज़ोन या जिले का पूरा नेतृत्व करते हैं, और ACP तथा इंस्पेक्टर जैसे अधिकारी उनके अधीन काम करते हैं.

ASP पर जिम्मा?

ASP की पदवी उन जिलों में होती है, जहां कमिश्नरी सिस्टम नहीं लागू है यह रैंक SP से नीचे लेकिन DSP से ऊपर होती है ASP का काम SP (Superintendent of Police) को उनके रोज़मर्रा के कार्यों में सहायता करना होता है वे कानून व्यवस्था, जांच और प्रशासनिक कार्य में SP को सपोर्ट करते हैं ASP हर काम की रिपोर्ट SP को ही देते हैं उनके द्वारा दिए गए आदेशों को लागू करना भी ASP की जिम्मेदारी होती है हालांकि ASP पूरे जिले का प्रमुख नहीं होता, लेकिन जिले की कई महत्वपूर्ण शाखाएं- जैसे क्राइम, ट्रैफिक, रूरल पुलिस उनकी देखरेख में होती हैं.

दोनों के बीच अंतर?

DCP कमिश्नरी वाले शहरों में होता है, जहां पुलिस को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिली होती है। ASP उन जिलों में होता है जहां पारंपरिक पुलिस सिस्टम लागू है और प्रशासनिक फैसलों में जिला कलेक्टर की बड़ी भूमिका होती है

DCP, ASP से एक सीनियर रैंक माना जाता है ASP, SP के अधीन होता है, जबकि DCP के ऊपर सिर्फ पुलिस कमिश्नर होता है DCP एक बड़े शहरी क्षेत्र या पूरे जोन की कमान संभालता है ASP सिर्फ SP की सहायता करता है और कुछ खास क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालता है.



