Weekend Spending Report: अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ छुट्टियों में ही ज्यादा खरीदारी करते हैं तो नई रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही है. अब हमारे देश में वीकेंड यानी शनिवार और रविवार का दिन सिर्फ आराम का दिन नही रहा, बल्कि सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दिन भी बन गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शहर में रहने वाले लोग अपने पूरे हफ्ते के खर्च का 61.5 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ वीकेंड पर ही खर्च कर देते हैं. इसका मतलब है कि दो दिन में ही हफ्ते का सबसे बड़ा खर्च हो जाता है.

कहां खर्च होता है पैसा?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वीकेंड पर सबसे ज्यादा खर्च फैशन और कपड़ों पर होता है. इसके अलावा लोग बाहर खाना खाने, फूड डिलीवरी, फिल्म देखने और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की खरीदारी पर भी खुलकर पैसा लुटाते हैं. आंकड़े बताते हैं कि वीकेंड पर फैशन पर होने वाला खर्च लगभग डबल हो जाता है. वहीं, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाहर खाने पर भी लोग खूब जेब ढीली कर रहे हैं.

चकाचौंध से दूर, बिजनेस में सुपर एक्टिव: जानिए कौन हैं टाटा ग्रुप की कमान थामने वाली माया टाटा?

वीकडे और वीकेंड में कितना अंतर?

मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि शहरी लोग वीकडे में तकरीबन ₹6,700 खर्च करते हैं. वहीं, शनिवार और रविवार को ये खर्च बढ़कर करीब ₹10,700 तक पहुंच जाता है. यानी वीकेंड पर खर्च लगभग 1.6 गुना बढ़ जाता है.

'मैं UP से हूं, अयोध्या में जमीन चाहिए', अमिताभ बच्चन ने सुबह 3 बजे किसे घुमाया फोन और दे दिए 15 करोड़

बदल रही है लाइफस्टाइल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब लोग रोज की जरूरत का समान खरीदने के बजाय वीकेंड पर अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऑफिस में बिजी होने के कारण खरीदारी, बाहर घूमना, रेस्टोरेंट जाना और फिल्म देखना अब ज्यादातर शनिवार और रविवार के लिए ही बचाकर रखा जाता है. इसिलिए मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर वीकेंड पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है.