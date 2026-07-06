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हिंदी न्यूज़बिजनेसबिना बैंक अकाउंट के भी बना सकते हैं UPI ID, Pocket UPI, Paytm Wallet और दूसरे ऑप्शंस की भी लें जानकारी

बिना बैंक अकाउंट के भी बना सकते हैं UPI ID, Pocket UPI, Paytm Wallet और दूसरे ऑप्शंस की भी लें जानकारी

Bank Account: UPI ID के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट का होना जरूरी है, बल्कि बिना बैंक अकाउंट होते हुए भी आप UPI ID बनाकर ऑनलाइन रिचार्ज से लेकर पेमेंट तक कर सकते हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 06 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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  • अब बैंक खाते के बिना भी यूपीआई उपयोग कर सकते हैं.
  • डिजिटल वॉलेट ऐप जैसे Paytm, PhonePe, Mobikwik से संभव.
  • वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) डिजिटल वॉलेट से जुड़कर काम करता है.
  • ऐप डाउनलोड, KYC करके, वॉलेट में फंड लोड करें.

UPI ID without Bank Account: डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अब छोटे से छोटा काम ऑनलाइन होने लगा है. बिल पेमेंट से लेकर शॉपिंग करने तक हर जगह अमूमन लोग आजकल UPI के जरिए फोन से चुटकियों में पेमेंट कर देते हैं. इससे कैश कैरी करने की भी कोई झंझट नहीं रहती और न ही छुट्टे पैसे के लिए परेशान होने की जरूरत पड़ती है. हालांकि, भारत में आमतौर पर UPI ट्रांजैक्शन के लिए यूजर्स के पास UPI ऐप से जुड़ा एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है.  

बैंक अकाउंट से लिंक्ड वॉलेट-बेस्ड UPI सर्विस की मदद से आप UPI ID बनाकर मोबाइल रिचार्ज से लेकर फंड तक ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अब आप Paytm वॉलेट, PhonePe वॉलेट जैसी सर्विस के जरिए भी बिना बैंक अकाउंट के भी UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं:- 

बिना बैंक अकाउंट के भी हो जाएगा काम 

भारत में सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन में UPI की हिस्सेदारी 85% है. डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने वाली संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और NPCI के दिए सिस्टम के तहत आप पारंपरिक बैंक अकाउंट के बिना भी UPI ID बना सकते हैं. इसका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक अकाउंट के बजाय वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) को डिजिटल वॉलेट से जोड़कर बिना बैंक से जुड़ी UPI ID को काम करने लायक बनाता है. इसके लिए किसी मुश्किल सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती और न ही अलग से कोई चार्ज देना पड़ता है.

बड़े काम के ये ऐप्स

Mobikwik App- Pocket UPI के नाम से इसमें मौजूद फीचर की मदद से आप बिना बैंक अकाउंट लिंक किए सिर्फ वॉलेट बैलेंस के जरिए किसी भी QR कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं. 

Airtel Thanks App- इसमें भी वॉलेट बनाकर आप अपने लिए एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA/UPI ID) प्राप्त कर सकते हैं. 

Paytm या Amazon Pay- इसमें भी वॉलेट को एक्टिवेट कर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ऐड करके पेमेंट कर सकते हैं. 

क्या है प्रॉसेस?

Google Play Store (Android यूजर्स) या Apple App Store (iPhone यूजर्स) से इन्हें डाउनलोड कर अपने एक्टिव मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें. वॉलेट एक्टिव होने पर अपना नाम और आधार, पैन और वोटर ID जैसे कुछ जरूरी डिटेल्स डालें. फिर वॉलेट या Pocket UPI सेक्शन में जाएं और Create UPI ID पर क्लिक करें. आपको अब एक आईडी मिलेगी. इसके बाद अपने वॉलेट में क्रेडिट, डेबिट या गिफ्ट कार्ड के जरिए फंड लोड करें. सबसे आखिर में जाकर 4-6 अंकों का एक पिन सेट करें. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
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