हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसचकाचौंध से दूर, बिजनेस में सुपर एक्टिव: जानिए कौन हैं टाटा ग्रुप की कमान थामने वाली माया टाटा?

चकाचौंध से दूर, बिजनेस में सुपर एक्टिव: जानिए कौन हैं टाटा ग्रुप की कमान थामने वाली माया टाटा?

Maya Tata in Tata Group: मीडिया की सुर्खियों और चकाचौंध से दूर रहने वाली माया टाटा को टाटा ग्रुप में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है. वह नोएल टाटा की बेटी और रतन टाटा की भतीजी है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 06 Jul 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • माया टाटा वेस्टसाइड के अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटिंग का जिम्मा संभालेंगी.
  • वह टाटा डिजिटल से आकर ऑनलाइन व्यापार विस्तार में मदद करेंगी.
  • कंपनी वेस्टसाइड को वैश्विक ब्रांड बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

Maya Tata: टाटा ग्रुप में लीडरशिप में बदलाव की तैयारी चल रही है. इस क्रम में नोएल टाटा (Noel Tata) की बेटी और रतन टाटा (Ratan Tata) की भतीजी माया टाटा (Maya Tata) ट्रेंट में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 37 साल की माया टाटा अब टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फैशन रिटेल चेन वेस्टसाइड (Westside) के ओवरसीज ई-कॉमर्स मार्केटिंग का कमान संभालने जा रही हैं.

माया टाटा ने हाल ही में टाटा ग्रुप की ही कंपनी टाटा डिजिटल से अपना इस्तीफा दिया और Trent Ltd का रुख करने का फैसला लिया. उम्मीद है कि वह डिजिटल कॉमर्स, कस्टमर एक्विजिशन और ऑनलाइन रिटेल में अपने पिछले अनुभवों  का इस्तेमाल वेस्टसाइड की ऑनलाइन ग्रोथ के लिए करेंगी.

Westside के लिए मास्टरप्लान

ट्रेंट लिमिटेड वेस्टसाइड को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक ग्लोबल इंडियन ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहता है. इसी क्रम में कंपनी ने हाल ही में UAE में भी एंट्री ली. माया टाटा कंपनी की इस ग्लोबल ई-कॉमर्स की पहुंच को और मजबूत करेंगी. फिलहाल देश भर में वेस्टसाइड के 300 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स हैं. माया टाटा की जिम्मेदारी इन स्टोर्स को उनके ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़कर डिजिटली इसके सेल को बढ़ाना है. 

टाटा ग्रुप में नोएल टाटा के तीनों बच्चे

ट्रेंट में, माया टाटा अपने भाई नेविल टाटा के साथ काम करेंगी, जो ट्रेंट के हाइपरमार्केट बिजनेस 'स्टार बाजार' के हेड हैं. उनकी बहन लिया टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट यानी कि ताज ग्रुप्स में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत है. जहां एक तरफ नेविल और लिया समूह से जुड़ने के बाद एक ही बिजनेस से जुड़े हुए हैं. वहीं, माया टाटा ने ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों में काम किया है.

नोएल टाटा के तीनों बच्चे टाटा संस (जो टाटा ट्रस्ट्स की मुख्य शेयरहोल्डर है) के तहत विभिन्न एलाइड और छोटे ट्रस्ट्स के बोर्ड में शामिल हैं. नेविल 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' के बोर्ड में भी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, माया टाटा का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नोएल टाटा 'टाटा डिजिटल' पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि हाल और उन्होंने कंपनी को हो रहे नुकसान को लेकर चिंता जताई थी. हो सकता है कि ऐसे माहौल में वह अपनी बेटी को ऐसी कंपनी में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो पहले से अच्छी स्थिति में है. 

ये भी पढ़ें:

'मैं UP से हूं, अयोध्या में जमीन चाहिए', अमिताभ बच्चन ने सुबह 3 बजे किसे घुमाया फोन और दे दिए 15 करोड़

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Ratan Tata Maya Tata
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
चकाचौंध से दूर, बिजनेस में सुपर एक्टिव: जानिए कौन हैं टाटा ग्रुप की कमान थामने वाली माया टाटा?
चकाचौंध से दूर, बिजनेस में सुपर एक्टिव: जानिए कौन हैं टाटा ग्रुप की कमान थामने वाली माया टाटा?
बिजनेस
'मैं UP से हूं, अयोध्या में जमीन चाहिए', अमिताभ बच्चन ने सुबह 3 बजे किसे घुमाया फोन और दे दिए 15 करोड़
'मैं UP से हूं, अयोध्या में जमीन चाहिए', अमिताभ बच्चन ने सुबह 3 बजे किसे घुमाया फोन और दे दिए 15 करोड़
बिजनेस
Gold- Silver Price Today: सोने में फिर आई तेजी, चांदी के लिए देने होंगे कितने रुपए, खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव
Gold- Silver Price Today: सोने में फिर आई तेजी, चांदी के लिए देने होंगे कितने रुपए, खरीदारी से पहले जान लें आज का भाव
बिजनेस
Share Market: आज तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, 78000 के करीब पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी 36 अंक ऊपर
आज तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, 78000 के करीब पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी 36 अंक ऊपर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
महाराष्ट्र
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
विश्व
इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
इस्लामाबाद में PAF के इंटेलिजेंस ऑफिसर की हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
इंडिया
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल के सामने फंस गया कुत्ता, फिर लोको पायलट ने जो किया उसने जीत लिया लोगों का दिल
मुंबई लोकल के सामने फंस गया कुत्ता, फिर लोको पायलट ने जो किया उसने जीत लिया लोगों का दिल
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: CCTV में कैद मौत का मंजर, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल
Viral News: CCTV में कैद मौत का मंजर, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
Embed widget