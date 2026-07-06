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हिंदी न्यूज़बिजनेससावधान! SBI के नाम पर स्कैमर्स का गोरखधंधा, रिवॉर्ड पॉइंट का मैसेज भेजकर अकाउंट खाली करने का है प्लान

सावधान! SBI के नाम पर स्कैमर्स का गोरखधंधा, रिवॉर्ड पॉइंट का मैसेज भेजकर अकाउंट खाली करने का है प्लान

SBI Alert: आजकल स्कैमर्स ठगी करने के लिए नया-नया तरीका ढूंढ़कर निकाल ही लेते हैं. इसी क्रम में अभी SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम से ठगी करने की बात सामने आ रही है. यह साइबर अपराधियों की पूरी साजिश है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 06 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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  • साइबर अपराधी एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं.
  • स्कैमर मैसेज भेजकर रिवॉर्ड पॉइंट भुनाने का लालच देते हैं.
  • पीआईबी फैक्ट चेक: एसबीआई कभी लिंक, एपीके फाइल नहीं भेजता.
  • फाइलें डाउनलोड करने से मालवेयर बैंक खाते खाली कर देता है.

SBI Reward Points Scam: क्या आपका SBI (State Bank of India) में अकाउंट है या आप एसबीआई के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं क्योंकि आजकल एसबीआई के ग्राहक साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर हैं. ऐसे में थोड़ी सी भी चूक या लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है. दरअसल, साइबर फ्रॉड रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने का मैसेज भेजकर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं.

स्कैमर्स की क्या है नई चाल?

कई दूसरे बैंकों की ही तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भी अपने कस्टमर्स क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है. इनका इस्तेमाल मोबाइल रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक में कर सकते हैं. हालांकि, 2 साल तक यूज न किए जाने की स्थिति में ये एक्सपायर हो जाते हैं. रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेकर ग्राहकों में अलग ही क्रेज हो रहा है और इसी की इस्तेमाल स्कैमर्स आपको फंसाने और पल भर में आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए कर रहे हैं.

क्या है वायरल दावे का सच?

सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस तरह के मैसेज को फर्ज बताते हुए इससे दूर रहने की सलाह दी है. फैक्ट चेक में यह साफ-साफ कहा गया है कि एसबीआई कभी भी अपने ग्राहकों को SMS या WhatsApp पर लिंक या एपीके फाइल भेजकर किसी APK फाइल को डाउनलोड करने के लिए नहीं करेगा.

ऐसे मैसेज स्कैमर्स भेजते हैं ताकि आपका बैंक डिटेल उनके हाथ लग जाए. इस तरह के फाइल डाउलोड करने पर फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है, जो आपकी पर्सनल डेटा, बैंक अकाउंट डिटेल और ओटीपी वगैरह आराम से चुरा सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट मिनटों में खाली कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें:

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
SBI STATE BANK OF INDIA
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