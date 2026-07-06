Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने निवेश किया.

उन्होंने लोढ़ा को फोन कर अयोध्या में जमीन खरीदी.

15 करोड़ रुपये में 15,000 वर्ग फुट जमीन खरीदी.

अयोध्या का पर्यटन और आर्थिक विकास तेजी से बढ़ा है.

Amitabh Bachchan: अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पर्यटन में तो इजाफा हुआ ही है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास से शहर की इकोनॉमी में भी सुधार आया है. बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों से लेकर तमाम बड़े उद्योगपतियों ने अयोध्या में बड़ा निवेश किया है. इन्हीं में से एक हैं अमिताभ बच्चन. अयोध्या के रियल एस्टेट मार्केट में वह सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनकर उभरे हैं. राम मंदिर निर्माण के बाद उन्होंने अयोध्या में एक के बाद एक कई बड़ी जमीनें खरीदी हैं.

'हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया नेक्स्ट रियल एस्टेट समिट 2026' में 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' के फाउंडर और CMD अभिनंदन लोढ़ा ने कई ऐसी ही बातों का खुलासा किया. समिट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर अयोध्या की बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र करते हुए उन्होंने कई दिलचस्प वाक्ये शेयर किए. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कैसे बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने खुद उन्हें कॉल कर अयोध्या में जमीन लेने की इच्छा जताई थी.

बिग बी ने देर रात किया फोन

अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि साल 2023 की बात है, तब वह ऑस्ट्रेलिया में थे. उस दौरान उन्हें एक दिन तड़के 3 बजे एक कॉल आया. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें कुछ मिस्ड कॉल और मैसेल मिले थे, जिसमें लिखा था-''मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, जब आपकी सुविधा हो मुझे कॉल बैक करें.''

इस मैसेज के बाद जब अभिनंदन ने बिग बी को फोन घुमाया, तो उधर से वह बोले, ''अभिनंदन जी, मैं UP से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन लेनी है.'' अभिनेता ने सबसे पहले उनसे जमीन की कीमत पूछी, जिसके जवाब में अभिनंदन ने बताया कि 15000 स्क्वॉयर फीट की इस जमीन की कीमत 15 करोड़ रुपये है. अमिताभ बच्चन ने उन्हें अगले ही दिन 15 करोड़ रुपये भेज दिए और डील पक्की हो गई.

अयोध्या की बढ़ रही लोकप्रियता

लोढ़ा ने कहा कि भारत में मंदिर वाले शहरों के आस-पास सांस्कृतिक पर्यटन का विकास होने से सीनियर लिविंग कम्युनिटीज के लिए यह रहने के लिए पसंदीदा जगहें बन रही हैं. ऐसे में यह इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है. उन्होंने बताया कि जहां एक तरफ वेटिकन सिटी में हर साल लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) लोग आते हैं, जबकि अयोध्या में लगभग 25 करोड़ (250 मिलियन) लोग आते हैं.

अब जाहिर सही बात है कि अगर किसी जगह इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो वहां आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी. स्थानीय लोगों को अपनी जमीनें ऊंची कीमतों में बेचने का मौका मिलेगा, तो रियर एस्टेट में भी तेजी आएगी. बता दें कि अयोध्या में निवेश करने वाले सेलेब्रिटीज में बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर, जाने-माने फिल्म निर्माता आनंद पंडित भी शामिल हैं.

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