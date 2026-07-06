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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें

बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें

Bankipur By-Election: बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि बांकीपुर सीट पर पार्टी (कांग्रेस) का दावा सबसे मजबूत बनता है. यह सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कलह वाली तस्वीर दिख रही है. दोनों पार्टियां बांकीपुर से दावा कर रही हैं. ऐसे में महागठबंधन के बीच टेंशन बढ़ गई है. सवाल है कि क्या दोनों पार्टियों बांकीपुर से उम्मीदवार उतारेंगी?

आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "बांकीपुर से आरजेडी लड़ेगी व जीतेगी, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने वहां मजबूत जमीन तैयार की है. इस बार जनता बदलाव के लिए वोट करेगी. हमारे कार्यकर्ता प्रचार में जुट गए हैं."

जल्द होगा कैंडि़डेट का ऐलान: शक्ति यादव

शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कोई सहयोगी दल उस सीट पर लड़ने को तैयार नहीं था, तब आरजेडी लड़ी और प्रत्याशी को 50 हजार वोट आया. जल्द कैंडिडेट का ऐलान होगा. 

'बांकीपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट'

दूसरी ओर महागठबंधन से कांग्रेस ने भी बांकीपुर सीट पर दावा ठोका है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि बांकीपुर सीट पर कांग्रेस का दावा सबसे मजबूत बनता है. यह सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है. इसलिए इंडिया गठबंधन के दलों को मिलकर इस सीट को लेकर निर्णय लेना है. कांग्रेस को भी अकेले फैसला नहीं लेना है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: 'जनता वर्तमान सरकार से नाखुश, तो…', प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का पहला रिएक्शन

कांग्रेस नेता ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा, "अगर इंडिया गठबंधन का कोई दल बिना सहयोगी दलों से बातचीत के ही इस सीट पर दावा ठोक रहा है तो इसका मतलब वह दल इंडिया गठबंधन से अलग है और बाकी सहयोगी दलों को महत्व नहीं दे रहा है. इसलिए हम वैसे किसी सहयोगी दल को महत्व देने के लिए विवश नहीं हैं. बांकीपुर सीट पर हमारी मजबूत दावेदारी है. 

बता दें कि 2015 और 2020 में कांग्रेस बांकीपुर से लड़ी थी लेकिन हार गई. 2025 में आरजेडी लड़ी और वह भी हार गई. इस हाई प्रोफाइल सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी. उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. आज (सोमवार) से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्य सभा जाने से यह सीट खाली हुई है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर क्या बोले JDU नेता संजय झा? 'चुनाव में…'

Published at : 06 Jul 2026 02:55 PM (IST)
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