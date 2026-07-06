हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसE20 पेट्रोल पर भड़के व्हीकल ओनर, सर्वे में लोगों ने बताया 'विनाशकारी', कहा- माइलेज में आई गिरावट

E20 पेट्रोल पर भड़के व्हीकल ओनर, सर्वे में लोगों ने बताया 'विनाशकारी', कहा- माइलेज में आई गिरावट

E20 Petrol Survey: हालिया सर्वे में 53% पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों ने E20 पेट्रोल के रोलआउट को विनाशकारी बताया है. जानिए लोगों ने माइलेज, मेंटेनेंस और सरकार की नीति को लेकर क्या कहा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

E20 Petrol Survey: देशभर में E20 पेट्रोल लागू हुए एक साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है. सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा. लेकिन वहीं, दूसरी ओर कई सारे गाड़ियों के मालिक की बात जरा अलग नजर आ रही है.

LocalCircles के एक सर्वे के अनुसार, पेट्रोल वाली गाड़ियों के मालिक E20 पेट्रोल से खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि इससे गाड़ियों की माइलेज कम हुई है और मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ गया है.

लोगों ने कहा 'विनाशकारी'
सर्वे में 22,567 पेट्रोल वाली गाड़ियों के मालिक ने हिस्सा लिया. इनमें 53% लोगों ने सड़क परिवहन और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा E20 पेट्रोल लागू करने के तरीके को 'विनाशकारी' या 'अप्रभावी' बताया है. इस सर्वे में 42% लोगों ने इसे सीधे 'विनाशकारी' कहा है, वहीं 11% लोगों ने इसे 'बहुत अप्रभावी' या 'काफी अप्रभावी' बताया है. सिर्फ 13% लोगों ने सरकार के कामकाज को अच्छा या प्रभावी माना, जबकि 19% लोगों ने इसे एवरेज बताया. इस सर्वे से पता चलता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वालों की तुलना में नाराज लोगों की संख्या करीब चार गुना ज्यादा है. 

वीकेंड पर कहां-कहां पैसा उड़ाते हैं भारतीय? खरीदारी ने तोड़े रिकॉर्ड, नई रिपोर्ट ने खोली पोल

माइलेज को लेकर शिकायत

सर्वे में सबसे बड़ी शिकायत माइलेज को लेकर सामने आई. 66% प्री-2023 पेट्रोल वाहन मालिकों ने कहा कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज 10% से ज्यादा कम हो गया. करीब 45% लोगों ने बताया कि उनकी गाड़ी में पहले के मुकाबले ज्यादा रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है. कई लोगों का कहना है कि ईंधन की बचत के बजाय अब उन्हें पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है.

पुराने पेट्रोल की मांग

सर्वे में एक दिलचस्प बात सामने आई है कि 31% वाहन मालिक चाहते हैं कि उन्हें फिर से E0 या E10 पेट्रोल खरीदने का ऑप्शन भी दिया जाए, चाहे उसके लिए उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा ही क्यों न देना पड़े. लोगों का कहना है कि 2023 से पहले खरीदी गई कई गाड़ियां E20 पेट्रोल को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं की गई थीं. ऐसे में नए ईंधन का असर उनकी गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है.

बिना बैंक अकाउंट के भी बना सकते हैं UPI ID, Pocket UPI, Paytm Wallet और दूसरे ऑप्शंस की भी लें जानकारी

सरकार का कह रही है?

केंद्र सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल से माइलेज पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले भी कह चुके हैं कि E20 को लेकर सोशल मीडिया पर काफी अफवाह फैलाई जा रही हैं. सरकार का ये भी कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश का तेल आयात कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण को फायदा मिलेगा. इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से देशभर में बिकने वाले E20 पेट्रोल के लिए RON 95 का नया मानक भी लागू किया गया है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी.

फायदे भी और सवाल भी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एथेनॉल ब्लेंडिंग से 2025 में किसानों को करीब ₹40,000 करोड़ रुपए की आय मिली है और भारत का करीब ₹43,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा खर्च भी बचा. हालांकि, सर्वे में शामिल कई गाड़ियों के मालिक का कहना है कि इन फायदों का बोझ पुराने वाहन मालिकों पर नहीं पड़ना चाहिए. उनका मानना है कि अगर E20 के कारण पुरानी गाड़ियों में बदलाव और मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो सरकार को इसमें भी मदद करनी चाहिए. 

चकाचौंध से दूर, बिजनेस में सुपर एक्टिव: जानिए कौन हैं टाटा ग्रुप की कमान थामने वाली माया टाटा?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Business News Ethanol PETROL E20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सावधान! SBI के नाम पर स्कैमर्स का गोरखधंधा, रिवॉर्ड पॉइंट का मैसेज भेजकर अकाउंट खाली करने का है प्लान
सावधान! SBI के नाम पर स्कैमर्स का गोरखधंधा, रिवॉर्ड पॉइंट का मैसेज भेजकर अकाउंट खाली करने का है प्लान
बिजनेस
E20 पेट्रोल पर भड़के व्हीकल ओनर, सर्वे में लोगों ने बताया 'विनाशकारी', कहा- माइलेज में आई गिरावट
E20 पेट्रोल पर भड़के व्हीकल ओनर, सर्वे में लोगों ने बताया 'विनाशकारी', कहा- माइलेज में आई गिरावट
बिजनेस
बिना बैंक अकाउंट के भी बना सकते हैं UPI ID, Pocket UPI, Paytm Wallet और दूसरे ऑप्शंस की भी लें जानकारी
बिना बैंक अकाउंट के भी बना सकते हैं UPI ID, Pocket UPI, Paytm Wallet और दूसरे ऑप्शंस की भी लें जानकारी
बिजनेस
Weekend Spending Report: वीकेंड पर कहां-कहां पैसा उड़ाते हैं भारतीय? खरीदारी ने तोड़े रिकॉर्ड, नई रिपोर्ट ने खोली पोल
Weekend Spending Report: वीकेंड पर कहां-कहां पैसा उड़ाते हैं भारतीय? खरीदारी ने तोड़े रिकॉर्ड, नई रिपोर्ट ने खोली पोल
Advertisement

वीडियोज

Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC टूटने के बाद कम नहीं हुई ममता की ताकत! उनके बिना राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे ऋतब्रता बनर्जी
TMC टूटने के बाद कम नहीं हुई ममता की ताकत! उनके बिना राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे ऋतब्रता
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
इंडिया
NEET Paper Leak: 'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके
'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले CJP के अभिजीत दीपके
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
जनरल नॉलेज
Europe Heatwave: यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget