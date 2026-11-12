वियतनाम की सस्ती VinFast कैब से लोकल ड्राइवर परेशान, बोले- हमारी कमाई खत्म

बेंगलुरु में जल्द ही एक नई इलेक्ट्रिक कैब सर्विस शुरू होने जा रही है, लेकिन लॉन्च से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है. वियतनाम की कंपनी VinGroup की इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस Green SM को कर्नाटक सरकार से कैब चलाने का लाइसेंस मिल गया है. लेकिन लोकल टैक्सी ड्राइवर और यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि नई कंपनी के आने से पहले से काम कर रहे ड्राइवरों की कमाई पर असर पड़ सकता है.

ग्रीन एसएम की खास बात ये है कि कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कारों के जरिए कैब सर्विस चलाएगी. कंपनी करीब 8 रुपये प्रति किलोमीटर से किराया शुरू करने की प्लानिंग कर रही है. ऐसे में बाजार में पहले से मौजूद ओला, ऊबर, रैपिडो और नम्मा यात्री जैसी कंपनियों का भी नया कॉम्पिटीटर आ गया है.

क्यों हो रहा है विरोध?

दरअसल बेंगलुरु की टैक्सी यूनियनों का कहना है कि पहले से ही कैब ड्राइवरों को कम कमाई और बढ़ते खर्च की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अगर कोई बड़ी कंपनी अपनी हजारों इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ बाजार में उतरती है तो लोकल ड्राइवरों का कारोबार प्रभावित हो सकता है. ड्राइवरों ने ये भी चिंता जताई है कि कम किराए पर कैब चलाने से बाजार में किराए को लेकर कॉम्पिटीशन बढ़ेगा. इससे ड्राइवरों की रोजाना होने वाली कमाई कम हो सकती है.

लाइसेंस और नियमों पर भी उठे सवाल

टैक्सी यूनियनों ने कंपनी को मिले लाइसेंस की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि गाड़ियों की जरूरी जांच और नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. यूनियनों का कहना है कि सभी टैक्सियों में डिजिटल मीटर, छत पर टैक्सी का साइन बोर्ड और जीपीएस जैसी जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए. इसके अलावा ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस और पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए. यूनियनों ने कर्नाटक सरकार से कंपनी के लाइसेंस की समीक्षा करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है.

क्या है ग्रीन एसएम का प्लान?

ग्रीन एसएम वियतनाम के बड़े कारोबारी ग्रुप विनग्रुप की मोबिलिटी कंपनी है. ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए टैक्सी सर्विस चलाती है. कंपनी भारत में जून 2026 में दिल्ली-NCR से अपनी सर्विस शुरू कर चुकी है. इसके बाद हैदराबाद जैसे शहरों में भी इसका विस्तार हुआ है. अब कंपनी बेंगलुरु में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही है. इसकी कैब में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कैमरे, इमरजेंसी बटन और AI आधारित तकनीक जैसी सुविधाएं देने का दावा किया गया है.

यात्रियों को मिलेगा सस्ता सफर

ग्रीन एसएम की एंट्री से यात्रियों को एक नया ऑप्शन मिल सकता है. करीब 8 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होने वाला प्रस्तावित किराया लोगों को आकर्षित कर सकता है. हालांकि, ये शुरुआती दर है. असल किराया और आखिरी बिल अलग हो सकता है. कंपनी को कर्नाटक के लागू किराया नियमों का पालन करना होगा.

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