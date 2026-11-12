ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसप्राइवेट लोन कंपनियों पर RBI सख्त, नए नियमों से सुरक्षित होगा लोगों का पैसा

प्राइवेट लोन कंपनियों पर RBI सख्त, नए नियमों से सुरक्षित होगा लोगों का पैसा

RBI एक ही प्राइवेट इक्विटी फर्म को कई NBFC पर कंट्रोल रखने से रोकने की तैयारी में है. इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है. जानें नए प्रस्ताव का लोन कंपनियों और ग्राहकों पर क्या असर हो सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Nov 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपने किसी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से गोल्ड लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लिया है तो आने वाले समय में इस सेक्टर के नियम बदल सकते हैं. RBI प्राइवेट इक्विटी कंपनियों के लिए नए नियम बनाने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत एक ही प्राइवेट इक्विटी फर्म को एक से ज्यादा NBFC पर कंट्रोल रखने से रोका जा सकता है. RBI चाहती है कि NBFC सेक्टर में किसी एक निवेशक का दबदबा और वित्तीय जोखिम कम हो.

अगर किसी बड़ी निवेशक कंपनी को आर्थिक परेशानी होती है तो उसका असर उन सभी NBFC पर पड़ता है जिन पर उसका नियंत्रण है. ऐसे में एक कंपनी की परेशानी दूसरी लोन कंपनियों तक भी पहुंचती है. हालांकि, अभी ये नियम लागू नहीं हुए हैं. RBI अभी इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है. आइये जानते हैं प्रस्ताव में और क्या- क्या है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Ola पर लगा 10 लाख का जुर्माना, एडवांस टिपिंग बंद करने का आदेश
Ola पर लगा 10 लाख का जुर्माना, एडवांस टिपिंग बंद करने का आदेश
बिजनेस
कितनी बेसिक सैलरी और कितने अरब का पैकेज, Nvidia के हुआंग कितने मालदार?
कितनी बेसिक सैलरी और कितने अरब का पैकेज, Nvidia के हुआंग कितने मालदार?
बिजनेस
पाकिस्तान की गोरी क्रीम में मिला जहर, बैन होने के बाद भी भारत में बिक रही
पाकिस्तान की गोरी क्रीम में मिला जहर, बैन होने के बाद भी भारत में बिक रही
बिजनेस
155 रुपए में मिला फुल फर्निश्ड 2BHK फ्लैट, शख्स की चमकी किस्मत
155 रुपए में मिला फुल फर्निश्ड 2BHK फ्लैट, शख्स की चमकी किस्मत

एक PE फर्म के कंट्रोल में होंगे कितने NBFC?
प्रस्ताव के मुताबिक, RBI एक ही प्राइवेट इक्विटी फर्म को एक से ज्यादा NBFC में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी रखने से रोक सकता है. अभी की व्यवस्था में किसी लिस्टेड कंपनी में 25% हिस्सेदारी को कंट्रोल के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है.

हालांकि, अगर किसी निवेशक के पास इससे कम हिस्सेदारी है, लेकिन वो कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर नियुक्त कर सकता है तो उसे भी नियंत्रण माना जा सकता है. RBI के प्रस्ताव में 15% या उससे कम हिस्सेदारी को वित्तीय निवेश के तौर पर देखने की बात है.

RBI ने क्यों रखा प्रस्ताव?
दरअसल, प्राइवेट इक्विटी कंपनियां दूसरी कंपनियों में पैसा लगाती हैं और कई बार उनमें बड़ी हिस्सेदारी खरीदकर उनके कामकाज पर भी कंट्रोल रखती हैं. NBFC सेक्टर में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है.

अब RBI को चिंता है कि अगर किसी बड़ी PE फर्म पर वित्तीय परेशानी आती है तो उसका असर एक साथ कई NBFC पर पड़ सकता है. इससे लोन देने वाली कंपनियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और सिस्टम में रिस्क बढ़ जाता है. 

Ola पर लगा 10 लाख का जुर्माना, एडवांस टिपिंग बंद करने का आदेश

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
RBI PE Investment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Ola पर लगा 10 लाख का जुर्माना, एडवांस टिपिंग बंद करने का आदेश
Ola पर लगा 10 लाख का जुर्माना, एडवांस टिपिंग बंद करने का आदेश
बिजनेस
कितनी बेसिक सैलरी और कितने अरब का पैकेज, Nvidia के हुआंग कितने मालदार?
कितनी बेसिक सैलरी और कितने अरब का पैकेज, Nvidia के हुआंग कितने मालदार?
बिजनेस
पाकिस्तान की गोरी क्रीम में मिला जहर, बैन होने के बाद भी भारत में बिक रही
पाकिस्तान की गोरी क्रीम में मिला जहर, बैन होने के बाद भी भारत में बिक रही
बिजनेस
155 रुपए में मिला फुल फर्निश्ड 2BHK फ्लैट, शख्स की चमकी किस्मत
155 रुपए में मिला फुल फर्निश्ड 2BHK फ्लैट, शख्स की चमकी किस्मत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान होना आजम खान का दोष' जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव
'मुसलमान होना आजम खान का दोष' जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
हेल्थ
Fatty Liver Exercise:फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
टेक्नोलॉजी
Samsung New Feature : बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर
बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget