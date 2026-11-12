Ola पर लगा 10 लाख का जुर्माना, एडवांस टिपिंग बंद करने का आदेश

अगर आपने कभी Ola से कैब बुक की है तो हो सकता है कि ड्राइवर के आपकी राइड स्वीकार करने से पहले ऐप पर आपको टिप देने का ऑप्शन दिखा हो. कई बार ऐप पर ये भी बताया जाता था कि टिप देने से जल्दी राइड मिल सकती है. अब इसी तरीके को लेकर Ola पर कार्रवाई हुई है. CCPA ने कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और एडवांस टिपिंग को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है.

CCPA का कहना है कि राइड मिलने से पहले ग्राहक से टिप मांगना भ्रामक है. इससे ग्राहक को ऐसा लग सकता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो शायद उसे कैब नहीं मिलेगी. आइये इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

क्या था Ola का एडवांस टिपिंग फीचर?

दरअसल, Ola ऐप पर जब भी कोई कैब बुक करता था और काफी देर तक ड्राइवर की तरफ से बुकिंग स्वीकार नहीं होती था तो ऐप पर एक्स्ट्रा पैसे देने का ऑप्शन दिखता था. ग्राहक को 10 रुपए से लेकर जितना उनका मन करें, उतना एक्स्ट्रा पैसे देने का ऑप्शन मिलता था. कभी कभी तो लोग इमरजेंसी में 499 रुपए तक एक्स्ट्रा पैसे देते थे.

ऐप पर मैसेज दिखता था कि टिप जोड़ने से जल्दी राइड मिल सकती है. वहीं, Ola ने अपनी सफाई में कहा था कि ये पेमेंट ग्राहक अपनी मर्जी से करते थे और पूरी रकम ड्राइवर को मिलती थी.

क्यों उठे सवाल?

CCPA ने जांच के दौरान Ola से मिले आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया. इन आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में जिन राइड रिक्वेस्ट के साथ एक्स्ट्रा पैसे दिए गए थे, उनमें से करीब 32% ही स्वीकार हुए थे. जबकि बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे वाली राइड रिक्वेस्ट 68% स्वीकार थी.

बेंगलुरु में भी एक्स्ट्रा पैसे वाली करीब 39% राइड रिक्वेस्ट स्वीकार हुईं, जबकि बिना एक्स्ट्रा पैसे वाली 68% रिक्वेस्ट को ड्राइवरों ने स्वीकार किया. इन आंकड़ों को देखकर प्राधिकरण ने सवाल उठाया कि अगर टिप देने से राइड जल्दी मिलती है तो फिर एक्स्ट्रा पैसे देने वाले ग्राहकों की बुकिंग ज्यादा स्वीकार क्यों नहीं हुई है?

क्यों माना गया डार्क पैटर्न?

CCPA ने Ola के इस फीचर को 'कन्फर्म शेमिंग' नाम का डार्क पैटर्न माना है. मतलब ये ऐप का तरीका है जिसमें ग्राहक को किसी ऑप्शन को चुनने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कराया जाता है.

मतलब जब कोई ग्राहक काफी देर से कैब का इंतजार कर रहा हो और उसे ये मैसेज दिखे कि टिप देने से जल्दी राइड मिल सकती है तो वह मजबूरी में एक्स्ट्रा पैसे देने के बारे में सोच सकता है. प्राधिकरण का कहना है कि टिप का मतलब किसी अच्छी सेवा के बदले अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा पैसे देना होता है लेकिन जब ड्राइवर ने राइड स्वीकार तक नहीं की है तो उससे पहले टिप मांगना सही नहीं है.

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