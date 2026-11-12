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हिंदी न्यूज़बिजनेसबैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया FD पर ब्याज, 555 दिन पर अब कितना रिटर्न मिलेगा?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया FD पर ब्याज, 555 दिन पर अब कितना रिटर्न मिलेगा?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी 555-दिन की अपनी स्पेशल डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है. इस बदलाव के बाद जमाकर्ता अधिकतम 6.85% तक की ब्याज दर पा सकते हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 12 Nov 2026 03:00 PM (IST)
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  • बैंक ऑफ बड़ौदा ने 555 दिन की FD दरें 0.10% बढ़ाईं.
  • अब सामान्य को 6.85%, वरिष्ठ को 7.35% तक ब्याज.
  • यह 'बॉब गोल्डन गोल' स्कीम ऑनलाइन/ऑफलाइन उपलब्ध है.
  • निवेशकों को FD पर 90-95% तक लोन सुविधा मिलती है.

अगर आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को कहीं ऐसी जगह फिक्स्ड कराने की सोच रहे हैं, जहां पैसा सुरक्षित भी रहे और रिटर्न भी शानदार मिले, तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है. दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी 555 दिनों की विशेष FD स्कीम पर10 बेसिस पॉइंट्स (0.10%) की बढ़ोतरी की है.  

11 नवंबर 2026 से लागू नई दरों के तहत सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.85%, सीनियर सिटिजन्स को 7.35% और सुपर सीनियर सिटिजन्स को 7.45% तक का सालाना ब्याज मिल रहा है. इस नए बदलाव के साथ अब बैंक ऑफ बड़ौदा भी उन बैंकों में शामिल हो गया है, जिन्होंने  इस साल नवंबर में अपनी FD ब्याज दरों में बदलाव किया है. इनमें इंडियन ओवरसीज बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नाम हैं.

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क्या है बॉब गोल्डन गोल डिपॉजिट स्कीम?

'बॉब गोल्डन गोल डिपॉजिट स्कीम (bob Golden Goal Deposit Scheme)' बैंक ऑफ बड़ौदा की 555 दिनों की एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम है, जिस पर बैंक अपनी सभी अवधियों में सबसे अधिक ब्याज दर प्रदान करता है. यह स्पेशल डिपॉजिट स्कीम एक सीमित अवधि के लिए है, जिसे बैंक ने अपने उनके रिटेल निवेशकों के लिए लॉन्च किया है, जो जमा राशि पर बढ़कर रिटर्न चाहते हैं.

यह एक सीमित अवधि की विशेष डिपॉज़िट स्कीम है जिसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अधिक रिटर्न चाहने वाले खुदरा इस स्कीम की अवधि 555 दिन (लगभग 1 साल और 6 महीने) है, जिसमें कम से कम 1,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है. रिटेल टर्म डिपॉजिट की श्रेणी में इसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये से कम है. यानी कि सामान्य निवेशकों के लिए जारी की गई ये ब्याज दरें 2.99 करोड़ तक की सिंगल FD पर ही लागू होती हैं. 

कैसे करेंगे अप्लाई और क्या है पैसे निकालने के विकल्प?

आप बैंक ऑफ बड़ौदा की 555 दिनों की 'बॉब गोल्डन गोल डिपॉजिट स्कीम' में ऑनलाइन bob World ऐप या वेबसाइट और ऑफलाइन बैंक शाखा में जाकर दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. 555 दिन पूरे होने पर ब्याज सहित आपकी पूरी जमा राशि आपके लिंक्ड सेविंग बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. आप चाहें तो हर महीने, हर तीन महीने में या छमाही आधार पर सिर्फ ब्याज का पैसा अपने खाते में मंगाने का विकल्प चुन सकते हैं.

यह स्कीम कॉलेबल (समय से पहले पैसे निकालने की सुविधा के साथ) और नॉन-कॉलेबल (बिना समयपूर्व निकासी विकल्प,1 करोड़ से ऊपर की जमा के लिए) दोनों रूपों में उपलब्ध है. यानी कि अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर की नॉन-कॉलेबल FD चुनी है, तो इसमें मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की सुविधा नहीं होती है. इसी के साथ अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़े, तो आप इस स्थिति में FD पर जमा राशि के 90% से 95% तक लोन या ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Bank Of Baroda Fixed Scheme
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