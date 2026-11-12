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छठ पर शेयर बाजार बंद? जानें 15 और 16 नवंबर को मार्केट पर क्या होगा असर

इस साल 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा है. आइये जानते हैं कि क्या छठ पूजा पर शेयर बाजार बंद रहता है? जानें NSE और BSE का ट्रेडिंग शेड्यूल, बाजार खुलने का समय और नवंबर में बाजार की छुट्टियां कब- कब हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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छठ महापर्व आने वाला है और इस बीच शेयर बाजार में निवेश करने वालों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या छठ पर NSE और BSE में कारोबार बंद रहेगा? अगर आप भी 15 और 16 नवंबर के दिन यानी छठ पूजा की इन तारीखों पर शेयर खरीदने या बेचने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले बाजार की छुट्टियों का अपडेट जान लीजिए.

छठ पूजा के मौके पर 16 नवंबर को दिल्ली में सरकारी छुट्टी भी घोषित की गई है. लेकिन क्या इसका असर शेयर बाजार पर पड़ेगा? NSE और BSE के हॉलिडे कैलेंडर में छठ की छुट्टियां होती हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब यहां से जानते हैं. 

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15 नवंबर को बंद रहेगा बाजार?
15 नवंबर 2026 को शेयर बाजार बंद है. लेकिन इस दिन छठ पूजा के संध्या अर्घ्य के साथ- साथ रविवार भी है. भारतीय शेयर बाजार में हर शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होता है. इसलिए इस दिन NSE और BSE दोनों में ट्रेडिंग बंद रहेगी.

इसका छठ पूजा की छुट्टी से कोई संबंध नहीं है. मतलब अगर इस दिन कोई त्योहार नहीं भी होता तब भी रविवार होने की वजह से बाजार बंद ही रहता. 

16 नवंबर को खुला है NSE और BSE?
छठ पूजा के अगले दिन यानी 16 नवंबर को सोमवार है. इस दिन शेयर बाजार अपने समय पर खुलेगा. NSE और BSE के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर में 16 नवंबर को छुट्टी नहीं है.

इसलिए दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में छठ की छुट्टी होने के बावजूद शेयर बाजार में कारोबार जारी रहेगा और ये बंद नहीं होगा. 

बाजार खुलने और बंद होने का समय क्या है?

अगर आप 16 नवंबर को ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बाजार के समय को याद रखें. NSE और BSE के इक्विटी सेगमेंट में प्री-ओपन सेशन सुबह 9 बजे शुरू होता है. इसके बाद कारोबार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलता है. इस दौरान आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं. 

नवंबर में कब-कब बंद है शेयर बाजार?

नवंबर में छठ पूजा के बाद भी शेयर बाजार में एक ट्रेडिंग हॉलिडे है. 24 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव के अवसर पर NSE और BSE में कारोबार बंद रहेगा. इसके अलावा 21 और 22 नवंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार में कारोबार नहीं होगा.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 12 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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