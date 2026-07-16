INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकच्चा तेल 85 डॉलर के पार, जेब पर मंदी की मार, जानिए क्यों कांप रहा है भारतीय रुपया?

कच्चा तेल 85 डॉलर के पार, जेब पर मंदी की मार, जानिए क्यों कांप रहा है भारतीय रुपया?

Currency Update: अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले दबाव में आ गया है. अगर यह स्थिति रही तो पेट्रोल-डीजल समेत कई चीजें महंगी हो सकती हैं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 16 Jul 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • महंगा तेल, कमजोर रुपया आम लोगों का खर्च बढ़ाएगा।

Currency Update: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत की जेब पर भी दिखने लगा है. गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 96.2475 पर खुला. यह मई में बने अपने सबसे निचले स्तर 96.96 के बेहद करीब पहुंच गया है. इस महीने अब तक रुपया करीब 1.7% कमजोर हो चुका है.

रुपया क्यों कमजोर हो रहा है?

इसकी सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें. अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड 85 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है. डर इस बात का है कि अगर हालात और बिगड़े तो होर्मुज से तेल की सप्लाई और ज़्यादा प्रभावित हो सकती है. दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल भेजता है. भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है इसलिए तेल महंगा होते ही डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर पड़ने लगता है.

आज कितने में बिक रहा आपके यहां 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर? कमर्शियल का भी चेक करें रेट

तनाव बढ़ने से बाजार क्यों घबराया?

बुधवार को अमेरिका ने ईरान के तटीय रक्षा और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया. इसके बाद ईरान ने ऊर्जा निर्यात और घटाने की चेतावनी दी. ऐसे में दुनिया को डर है कि तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से निवेशकों ने सुरक्षित मानी जाने वाली अमेरिकी डॉलर की ओर रुख किया जिससे रुपये पर दबाव और बढ़ गया.

RBI की कोशिशों का असर क्यों नहीं दिख रहा?

कुछ हफ्ते पहले जब कच्चा तेल सस्ता हुआ था तब रिजर्व बैंक ने डॉलर की आमद बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे. इससे उम्मीद थी कि रुपया मजबूत होगा लेकिन अब तेल फिर महंगा हो गया है. बाजार में डॉलर की मांग बढ़ने से RBI के उन कदमों का असर कमजोर पड़ गया है.

आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?

  • कमजोर रुपया और महंगा तेल, दोनों मिलकर आम लोगों का खर्च बढ़ा सकते हैं.
  • पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं.
  • हवाई ईंधन महंगा होने से फ्लाइट टिकट महंगे पड़ सकते हैं.
  • मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे आयातित सामान की कीमत बढ़ सकती है.
  • विदेश में पढ़ाई और विदेश यात्रा का खर्च बढ़ सकता है.
  • खाने-पीने की कई आयातित चीजें भी महंगी हो सकती हैं.

अगर तेल और रुपया दोनों पर दबाव लंबे समय तक बना रहा तो महंगाई बढ़ सकती है. ऐसे में RBI के लिए ब्याज दरें घटाना भी मुश्किल हो सकता है जिससे लोन और EMI पर असर पड़ सकता है.

बढ़ गया क्या आज से पेट्रोल-डीजल का रेट? जानें कितने में बिक रहा आपके शहर में 1 लीटर फ्यूल

आगे क्या होगा?

अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर है. अगर तनाव बढ़ता है तो कच्चा तेल और महंगा हो सकता है और रुपये पर दबाव बना रह सकता है. अगर रुपया 96.96 के स्तर से भी नीचे चला गया तो यह डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे कमजोर स्तर होगा.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 16 Jul 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Business News Indian Rupee Crude Oil US Dollar US Iran War Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
कच्चा तेल 85 डॉलर के पार, जेब पर मंदी की मार, जानिए क्यों कांप रहा है भारतीय रुपया?
कच्चा तेल 85 डॉलर के पार, जेब पर मंदी की मार, जानिए क्यों कांप रहा है भारतीय रुपया?
बिजनेस
Share Market: एशियाई बाजारों में कोहराम के बीच भारतीय शेयर बाजार की ग्रीन ओपेनिंग, सेंसेक्स-निफ्टी उछले
एशियाई बाजारों में कोहराम के बीच भारतीय शेयर बाजार की ग्रीन ओपेनिंग, सेंसेक्स-निफ्टी उछले
बिजनेस
Gold-Silver Rate: सस्ता होता ही जा रहा सोना, आज फिर से लुढ़क गया भाव; चांदी की 2 लाख के पार पहुंची कीमत
सस्ता होता ही जा रहा सोना, आज फिर से लुढ़क गया भाव; चांदी की 2 लाख के पार पहुंची कीमत
बिजनेस
LPG Rate Today: आज कितने में बिक रहा आपके यहां 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर? कमर्शियल का भी चेक करें रेट
आज कितने में बिक रहा आपके यहां 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर? कमर्शियल का भी चेक करें रेट
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
'नहीं मिलेगी जीत...', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?
बिहार
यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग
यूपी चुनाव से पहले मायावती की राह चले चिराग पासवान! दोहरा दी बसपा चीफ की सालों पुरानी मांग
क्रिकेट
CSK के नए कोच की तलाश जारी, रविचंद्रन अश्विन ने किसे कहा- उनसे बेहतर कोई नहीं?
CSK के नए कोच की तलाश जारी, रविचंद्रन अश्विन ने किसे कहा- उनसे बेहतर कोई नहीं?
विश्व
पाकिस्तान ने अब बिटकॉइन पर जारी कर दिया 'फतवा', क्रिप्टो कारोबार को बताया गैर-इस्लामी
पाकिस्तान ने अब बिटकॉइन पर जारी कर दिया 'फतवा', क्रिप्टो कारोबार को बताया गैर-इस्लामी
टेलीविजन
प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी
प्यार, शादी और फिर धोखा... बेहद फिल्मी रही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली में आज भी जारी रहेगा उमस भरी गर्मी का कहर, जानें कब मिलेगी राहत, IMD का बड़ा अपडेट
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा उमस भरी गर्मी का कहर, जानें कब मिलेगी राहत, IMD का बड़ा अपडेट
शिक्षा
IIT online Courses: घर बैठे IIT से कर सकते हैं ये सीक्रेट कोर्स, कोई नहीं बताएगा इनके बारे में, बन जाएगी जिंदगी
घर बैठे IIT से कर सकते हैं ये सीक्रेट कोर्स, कोई नहीं बताएगा इनके बारे में, बन जाएगी जिंदगी
रिलेशनशिप
AI Intimacy Survey: AI बन रहा रिलेशनशिप एक्सपर्ट, बेंगलुरु के बाद इन 3 शहरों में रिश्तों पर सवाल पूछ रहे लोग
AI बन रहा रिलेशनशिप एक्सपर्ट, बेंगलुरु के बाद इन 3 शहरों में रिश्तों पर सवाल पूछ रहे लोग
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget