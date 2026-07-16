LPG Rate Today: आज कितने में बिक रहा आपके यहां 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर? कमर्शियल का भी चेक करें रेट
LPG Rate Today: आज भी देश में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान में जंग के बीच कीमतें एक बार फिर से बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं.
- आज घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहीं.
- पिछले माह वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम 183.50 रुपये घटे थे.
- अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें दाम बढ़ा सकती हैं.
- जल्द ही 10 किलो के हल्के कंपोजिट सिलेंडर आएंगे.
LPG Rate Today on July 16: आज गुरुवार को देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज घरेलू रसोई गैस की कीमत 942 रुपये प्रति सिलेंडर और गाजियाबाद/नोएडा में कीमत 939.50 रुपये प्रति सिलेंडर पर स्थिर बनी हुई है.
इस पूरे महीने घरेलू रसोई गैस की कीमतें नहीं बदली गई हैं. हालांकि, अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी को देखते हुए बीते 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को कमर्शियल सिलेंडर के दाम 183.50 रुपये कम कर दिए थे. इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 2930 रुपये रह गई थी.
शहरवार LPG की कीमतें
|शहर
|घरेलू सिलेंडर की कीमत
|कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|942.0 रुपये
|2930.0 रुपये
|मुंबई
|941.5 रुपये
|2885.5 रुपये
|कोलकाता
|968.0 रुपये
|3082.0 रुपये
|चेन्नई
|957.5 रुपये
|3106.0 रुपये
|चंडीगढ़
|951.5 रुपये
|2954.5 रुपये
|देहरादून
|961.0 रुपये
|2983.5 रुपये
|हैदराबाद
|934.0 रुपये
|2052.5 रुपये
|भुवनेश्वर
|968.0 रुपये
|3115.0 रुपये
|तिरुवनंतपुरम
|951.0 रुपये
|2970.5 रुपये
क्या कीमतें फिर से बढ़ेंगी?
देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें दोबारा बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा भड़के सैन्य हमलों और होर्मुज (Strait of Hormuz) की फिर से हुई नाकेबंदी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़कर 86 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है. कीमतों में इस उछाल की वजह से एलपीजी और सीएनजी की कीमतों पर खतरा मंडराने लगा है. पेट्रोलियम मंत्रालय इस स्थिति पर नजरें बनाए हुए हैं.
भारी-भरकम सिलेंडर से मुक्ति
तनाव के इस माहौल में एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक और नई खबर सामने आ रही है और वह ये है कि अब जल्द ही मार्केट में 10 किलोग्रामवाले हल्के कंपोजिट या फाइबरग्लास वाले सिलेंडर बेचे जाएंगे. ये पारंपरिक सिलेंडरों के मुकाबले 50% तक हल्के होंगे. HPCL की तरफ से पेश किए जा रहे इस गैस सिलेंडर को HP Navya का नाम दिया गया है.
इसे ऑर्डर करने का तरीका वैसा ही होगा जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर दूसरे सामान खरीदे जाते हैं। ग्राहक इंस्टामार्ट (Instamart) पर लॉग इन करके 10-kg का HP Navya कम्पोजिट सिलेंडर या 5-kg का मेटल LPG सिलेंडर चुन सकते हैं, उसे अपने कार्ट में डाल सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि, LPG की डिलीवरी आम ग्रॉसरी ऑर्डर की तरह नहीं होगी।
ये भी पढ़ें:
Petrol-Diesel Rate: बढ़ गया क्या आज से पेट्रोल-डीजल का रेट? जानें कितने में बिक रहा आपके शहर में 1 लीटर फ्यूल