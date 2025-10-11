भारत में खुलेंगे रोजगार के नए अवसर, ब्रिटिश कंपनी 50 करोड़ पाउंड करेगी निवेश

Tide investment India: ब्रिटेन की व्यवसाय प्रबंधन फर्म टाइड भारत में अगले पांच सालों में 50 करोड़ पाउंड (भारतीय रुपयों में करीब 6000 करोड़ रुपए) का निवेश करने वाली है. शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कंपनी ने कहा कि, भारत में लंबे समय की अपनी योजनाओं को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया हैं. साथ ही कंपनी के इस फैसले से अगले 1 साल में 800 नई नौकरियां पैदा होनी की बात कही है. इस फैसले से भारत में टाइड कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2300 हो जाएगी. इस घोषणा से रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं.

किन क्षेत्रों में होगी नौकरियां?

कंपनी ने जानकारी दी है कि, नई नौकरियां सॉप्टवेयर, उत्पादन, सर्विस, सहायता और दूसरे कई क्षेत्रों से संबंधित होंगी. यानी कि भारतीय कुशल युवाओं के लिए नौकरियों के नए अवसर बन सकते हैं. टाइड कंपनी में फिलहाल 1500 कर्मचारी हैं. जिनमें से ज्यादातर दिल्ली, हैदराबाद और गुरुग्राम के ऑफिस में काम कर रहे हैं. कंपनी ने जून 2021 में भारत में 10 करोड़ पाउंड निवेश करने का लक्ष्य तय किया था और इसके लिए 5 साल का समय रखा गया था. कंपनी ने समय पूरा होने से पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हैं.

हाल ही में कंपनी को दुनिया की जानी मानी वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म टीपीजी से 12 करोड़ डॉलर का निवेश भी मिला है. जिससे कंपनी का कुल मूल्याकंन 1.5 अरब डॉलर तक बढ़ गया है. इन सभी के बीच कंपनी ने भारत में निवेश बढ़ाने के फैसले से नए अवसर बनते दिख रहे हैं. कंपनी भारत को एक मजबूत बाजारों में से एक मान रही है.

निवेश पर क्या कहती है कंपनी?

टाइड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवर प्रिल ने जानकारी देते हुए कहा है कि, भारत दुनिया का लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) के सबसे बड़े बाजारों में से एक है. भारत की प्रतिभा और टाइड मिलकर भारत- ब्रिटेन के संबंध को और अधिक मजबूत करने में मदद करेगी. साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि वैश्विक स्तर पर भारत में कंपनी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है.

