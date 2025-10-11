हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसUBER ड्राइवरों की मौज, अब मिलेगा हर राइड पर एक्स्ट्रा इनकम, कंपनी ने शुरु की यह सर्विस

UBER ड्राइवरों की मौज, अब मिलेगा हर राइड पर एक्स्ट्रा इनकम, कंपनी ने शुरु की यह सर्विस

देश की प्रमुख ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी उबर ने अपने सभी ड्राइवर साथियों के लिए सबस्क्रिप्शन मॉडल की शुरुआत की है. ड्राइवर दैनिक या मंथली सबस्क्रिप्शन ले सकते है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 11 Oct 2025 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

Uber India:  देश की प्रमुख और जानी मानी ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी उबर ने अपने सभी ड्राइवर साथियों के लिए सबस्क्रिप्शन मॉडल की शुरुआत की है. कंपनी ने इस मॉडल की शुरुआत दो सप्ताह पहले की थी और अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है. जिसका लाभ उबर चालकों को मिलेगा.

यह मॉडल सभी कार, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकल चालकों के लिए होगा. आपको बता दें कि, रैपिडो और ओला जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियां पहले से ही सबस्क्रिप्शन आधारित मॉडल पर काम कर रही है. सबस्क्रिप्शन मॉडल के तहत उबर चालकों को अब अपनी हर राइड पर कंपनी को कमीशन नहीं देना होगा. चालक दैनिक या मंथली सबस्क्रिप्शन का भुगतान करके उबर की राइड कर सकते हैं.

कंपनी के इस फैसले की वजह

कंपनी के इस फैसले की मुख्य वजह इस क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे कंपनियों से मिल रही टक्कर है. रैपिडो और ओला ने पहले ही सबस्क्रिप्शन मॉडल की शुरुआत कर दी है. जिसके कारण वे ड्राइवरों को अपनी ओर करने में सफल रहे है. जिसके कारण कंपनी को कड़ी टक्कर मिल रही है. चालक भी हर राइड पर कमीशन देने की बजाय एक बार कमीशन देने की सुविधा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और रेपिडो जैसी कंपनियों के साथ लगातार जुड़ रहे हैं. जिससे उबर को नुकसान होने की उम्मीद हैं. यही कारण है कि, कंपनी ने सबस्क्रिप्शन मॉडल की शुरु करने का फैसला लिया हैं. 

ड्राइवर को पसंद आ रहा है सबस्क्रिप्शन मॉडल

उबर कमीशन आधारित मॉडल के तहत अपने हर ड्राइवर से प्रत्येक राइड पर 15 से 20 प्रतिशत कमीशन के रुप में चार्ज करती है. ड्राइवरों का कहना है कि इससे उनकी आय काफी कम हो जाती है. हालांकि, अगर वे सबस्क्रिप्शन मॉडल के तहत राइड करते हैं, तो एक फिक्स राशि के भुगतान के बाद सारी कमाई उनकी होती है.

सबस्क्रिप्शन मॉडल में उनकी कमाई पहले से ज्यादा होती है. यही कारण है कि बहुत से ड्राइवर सबस्क्रिप्शन मॉडल पर काम करना पसंद करते हैं. उबर ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने ड्राइवर साथियों के लिए दैनिक और मासिक सबस्क्रिप्शन मॉडल की शुरुआत की है. 

यह भी पढ़ें: न कभी दारू को हाथ लगाया, न यूज करते हैं फोन; यूं ही नहीं दुबई के सबसे अमीर आदमी बने डुरोव 

 

Published at : 11 Oct 2025 09:24 AM (IST)
Tags :
Uber India Uber Subscription Model
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'उनका अपमान क्यों होने दिया गया?', अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की PC में महिला पत्रकारों की No Entry पर भड़कीं प्रियंका गांधी
'उनका अपमान क्यों होने दिया गया?', अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की PC में महिला पत्रकारों की No Entry पर भड़कीं प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
Advertisement

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनका अपमान क्यों होने दिया गया?', अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की PC में महिला पत्रकारों की No Entry पर भड़कीं प्रियंका गांधी
'उनका अपमान क्यों होने दिया गया?', अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की PC में महिला पत्रकारों की No Entry पर भड़कीं प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
बॉलीवुड
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
इंडिया
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
जनरल नॉलेज
भारत क्यों नहीं बना पाता फाइटर जेट की सीट, जानें इस मामले में कौन सा देश सबसे आगे?
भारत क्यों नहीं बना पाता फाइटर जेट की सीट, जानें इस मामले में कौन सा देश सबसे आगे?
नौकरी
लेफ्टिनेंट बनने का मौका दे रही भारतीय सेना, सैलरी 1.5 लाख के करीब
लेफ्टिनेंट बनने का मौका दे रही भारतीय सेना, सैलरी 1.5 लाख के करीब
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget