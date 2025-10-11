UBER ड्राइवरों की मौज, अब मिलेगा हर राइड पर एक्स्ट्रा इनकम, कंपनी ने शुरु की यह सर्विस

Uber India: देश की प्रमुख और जानी मानी ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी उबर ने अपने सभी ड्राइवर साथियों के लिए सबस्क्रिप्शन मॉडल की शुरुआत की है. कंपनी ने इस मॉडल की शुरुआत दो सप्ताह पहले की थी और अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है. जिसका लाभ उबर चालकों को मिलेगा.

यह मॉडल सभी कार, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकल चालकों के लिए होगा. आपको बता दें कि, रैपिडो और ओला जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियां पहले से ही सबस्क्रिप्शन आधारित मॉडल पर काम कर रही है. सबस्क्रिप्शन मॉडल के तहत उबर चालकों को अब अपनी हर राइड पर कंपनी को कमीशन नहीं देना होगा. चालक दैनिक या मंथली सबस्क्रिप्शन का भुगतान करके उबर की राइड कर सकते हैं.

कंपनी के इस फैसले की वजह

कंपनी के इस फैसले की मुख्य वजह इस क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे कंपनियों से मिल रही टक्कर है. रैपिडो और ओला ने पहले ही सबस्क्रिप्शन मॉडल की शुरुआत कर दी है. जिसके कारण वे ड्राइवरों को अपनी ओर करने में सफल रहे है. जिसके कारण कंपनी को कड़ी टक्कर मिल रही है. चालक भी हर राइड पर कमीशन देने की बजाय एक बार कमीशन देने की सुविधा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और रेपिडो जैसी कंपनियों के साथ लगातार जुड़ रहे हैं. जिससे उबर को नुकसान होने की उम्मीद हैं. यही कारण है कि, कंपनी ने सबस्क्रिप्शन मॉडल की शुरु करने का फैसला लिया हैं.

ड्राइवर को पसंद आ रहा है सबस्क्रिप्शन मॉडल

उबर कमीशन आधारित मॉडल के तहत अपने हर ड्राइवर से प्रत्येक राइड पर 15 से 20 प्रतिशत कमीशन के रुप में चार्ज करती है. ड्राइवरों का कहना है कि इससे उनकी आय काफी कम हो जाती है. हालांकि, अगर वे सबस्क्रिप्शन मॉडल के तहत राइड करते हैं, तो एक फिक्स राशि के भुगतान के बाद सारी कमाई उनकी होती है.

सबस्क्रिप्शन मॉडल में उनकी कमाई पहले से ज्यादा होती है. यही कारण है कि बहुत से ड्राइवर सबस्क्रिप्शन मॉडल पर काम करना पसंद करते हैं. उबर ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने ड्राइवर साथियों के लिए दैनिक और मासिक सबस्क्रिप्शन मॉडल की शुरुआत की है.

