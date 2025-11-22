हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
निवेश की नई तरकीब, यह स्मार्ट म्यूचुअल फंड निवेशकों को बना सकता है रिटर्न का बादशाह

भारतीय निवेशक अच्छे रिटर्न देने वाली स्कीम की तलाश करते रहते हैं. अगर आप भी अपने निवेश को लेकर निश्चित होना चाहते हैं तो, थीमैटिक म्यूचुअल फंड आपके लिए एक विकल्प हो सकता हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 22 Nov 2025 06:53 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Thematic Mutual Funds Investment: भारतीय निवेशक अच्छे रिटर्न देने वाली स्कीम की तलाश करते रहते हैं. बदलते जमाने के साथ-साथ भारतीय निवेशकों के निवेश का पैर्टन भी बदल रहा हैं. लोग अब कम रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न वाले स्कीम पर पैसा लगा रहे हैं. अगर आप भी अपने निवेश को लेकर निश्चित होना चाहते हैं तो, थीमैटिक म्यूचुअल फंड आपके लिए एक विकल्प हो सकता हैं.

थीमैटिक म्यूचुअल फंड निवेश के तहत आपका पैसा किसी खास ट्रेड, थीम या सेक्टर के आधार पर कई कंपनियों पर निवेशित होता है. आपका पैसा ऐसे सेक्टर में लगाया जाता है, जिसमें तेजी आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है. इस निवेश के तहत अगर कोई कंपनी ठीक प्रदर्शन नहीं करती तो भी, आपका पैसा सुरक्षित रहता है. अगर आप थीमैटिक म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो, ये जानकारी आपके काम आ सकती है.......

मिल सकता है बेहतर रिटर्न

थीमैटिक म्यूचुअल फंड से अगर आप एक शानदार वित्तीय लाभ लेना चाहते हैं तो, आपको सही समय पर निवेश और निकासी की प्लानिंग बनानी चाहिए. बाजार विशेषज्ञ, इस तरह के निवेश में बेहतर रिटर्न पा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बाजार की जानकारी और समझ होती है.

हालांकि, थीमैटिक म्यूचुअल फंड में निवेश कई बार उच्च जोखिम वाला भी हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा एक ही सेक्टर की कंपनियों में लगाया गया है. सेक्टर के खराब प्रदर्शन का सीधा असर आपके निवेश पर होगा. वहीं, अगर चुनी गई थीम का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो ऐसे फंड उच्च विकास के अवसर प्रदान करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है.

क्या है थीमैटिक म्यूचुअल फंड?

थीमैटिक म्यूचुअल फंड के तहत निवेशकों का पैसा किसी खास ट्रेड, थीम या सेक्टर के आधार पर कई कंपनियों पर निवेशित किया जाता है. निवेशकों का पैसा ऐसे सेक्टर में लगाया जाता है, जिसमें तेजी आने की संभावनाएं होती है.

उदाहरण के लिए निवेशकों का पैसा किसी खास ट्रेंड या थीम जैसे एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी इत्यादि सेक्टर में निवेश किया जाता है. थीमैटिक म्यूचुअल फंड को उन निवेशकों के लिए आदर्श माना जाता हैं जो, उच्च जोखिम लेने और बाजार की गहरी समझ रखते हैं

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 22 Nov 2025 06:53 AM (IST)
Thematic Mutual Funds Investment Sector Based Investment
