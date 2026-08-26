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हिंदी न्यूज़बिजनेसराजधानी एक्सप्रेस के किचन पर छापा, एक्सपायर्ड मिला हल्दीराम पोहा और उपमा

राजधानी एक्सप्रेस के किचन पर छापा, एक्सपायर्ड मिला हल्दीराम पोहा और उपमा

स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस को खाना सप्लाई करने वाली बेस किचन में अचानक ही छापेमारी की गई है. इस छापेमारी में ट्रेन की बेस किचन से 1,383 पैकेट एक्सपायर्ड हल्दीराम पोहा और उपमा मिले हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Aug 2026 04:47 PM (IST)
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राजधानी एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. रेलवे की स्पेशल टीम ने स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस को खाना सप्लाई करने वाली बेस किचन पर अचानक छापा मारा है. जांच के दौरान यहां से काफी ज्यादा मात्रा में एक्सपायर्डे खाने के पैकेट्स मिले हैं. इनमें हल्दीराम का पोहा और उपमा भी शामिल था. अब तो ट्रेन के खाने पर भी भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है. रेलवे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड सर्विस प्रोवाइडर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कितने पैकेट हुए बरामद?
अहमदाबाद डिवीजन की रेलवे फूड विजिलेंस फोर्स ने बिना कोई सूचना दिए ही ट्रेन के बेस किचन की जांच कर ली. रेलवे के मुताबिक, ये कार्रवाई खाने की गुणवत्ता, साफ-सफाई और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चल रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई थी. हैरानी की बात ये है कि जांच के दौरान टोटल 1,383 पैकेट एक्सपायर्ड खाने के सामान बरामद हुए हैं. इनमें 369 पैकेट हल्दीराम पोहा और 984 पैकेट हल्दीराम उपमा शामिल थे. इसके अलावा 24 पैकेट हल्दीराम छोले मसाला और 6 पैकेट फॉर्च्यून सूजी भी एक्सपायर्ड मिली है. 

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परोसा जाने वाला था यही खाना?
बरामद किए गए खाने के सामान अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुके थे और फिर भी ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को परोसे जाने के लिए रखे गए थे. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर रेलवे की टीम ने अचानक जांच नहीं की होती तो क्या ये एक्सपायर्ड सामान यात्रियों तक पहुंच सकता था. राजधानी एक्सप्रेस लंबी दूरी की स्पेशल और प्रीमियन ट्रेनों में शामिल है और इसमें यात्रियों को खाने-पीने की सुविधा भी दी जाती है.

कितना लगा जुर्माना?
रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड सर्विस प्रोवाइडर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा ही उसकी प्राथमिकता है और खाने की गुणवत्ता से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रेलवे की ओर से इस तरह की अचानक जांच आगे भी जारी रखने की बात कही गई है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 26 Aug 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Railway Rajdhani Express Food Safety
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