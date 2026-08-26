Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब अंडा भी हुआ महंगा, क्या सावन बाद चिकन का भी बढ़ेगा रेट?

अब अंडा भी हुआ महंगा, क्या सावन बाद चिकन का भी बढ़ेगा रेट?

चीनी, दाल के बाद अब अंडे के दाम भी बढ़ गए हैं. ऐसे में आम आदमी की परेशानी बढ़ने ही वाली है. अब सवाल ये है कि क्या सावन के बाद चिकन के रेट भी बढ़ जाएंगे?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Aug 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

महंगाई का असर अब खाने की थाली पर भी साफ दिखाई दे रहा है. अंडे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई जगह खुदरा भाव करीब 9 रुपये प्रति अंडे तक पहुंच गया है. पिछले एक साल में अंडे के दाम करीब 35- 40 फीसदी तक बढ़े हैं. अब सवाल उठ रहा है कि अगर अंडा इतना महंगा हो गया है तो क्या आने वाले दिनों में चिकन की कीमत भी बढ़ सकती है?

क्यों महंगा हो रहा अंडा?
अंडे की कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह मुर्गियों के दाने की बढ़ती लागत है. मुर्गी के चारे में मक्का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है. वहीं, देश में एथेनॉल बनाने के लिए भी मक्के की मांग बढ़ी है. इससे पोल्ट्री उद्योग के लिए मक्का महंगा पड़ रहा है. मक्का मुर्गी पालन के टोटल खर्च का करीब 65-70 फीसदी हिस्सा ले जाता है. ऐसे में मक्के के महंगे होने का सीधा असर अंडे और चिकन के रेट पर पड़ता है. 

चीनी-प्याज से लेकर सब कुछ महंगा, खाने की कीमत पर RBI का अलर्ट जारी

गर्मी ने भी बढ़ाई परेशानी

सिर्फ मक्का महंगा होना ही वजह नहीं है. इस साल तेज गर्मी और मौसम में बदलाव से भी मुर्गियों के उत्पादन पर असर पड़ा है. ज्यादा गर्मी में मुर्गियों की अंडे देने की क्षमता घटती है और कुछ जगहों पर तो मुर्गियों की मौत भी हो जाती है. इससे बाजार में अंडे कम पहुंच पाते हैं और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है. 

क्या सावन बाद चिकन होगा महंगा?

चिकन की कीमत बढ़ने वाली है, इस बात को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है. क्योंकि मक्का और सोयाबीन जैसे दाने की कीमत बढ़ने से मुर्गी पालने की लागत भी बढ़ रही है. दाने की महंगाई का असर अंडे के साथ- साथ चिकन की कीमत पर भी पड़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि सावन खत्म होते ही चिकन के दाम बढ़ जाएंगे. चिकन की कीमत कितनी बढ़ेगी ये भी पूरी तरह से इसकी मांग, आपूर्ति, उत्पादन और स्थानीय बाजार की स्थिति पर डिपेंड करती है.

सरकारी नहीं, एफडी पर तगड़ी कमाई करा रहे ये बैंक, 8.5% तक दे रहे ब्याज

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Business News Egg Price Chicken Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अब अंडा भी हुआ महंगा, क्या सावन बाद चिकन का भी बढ़ेगा रेट?
अब अंडा भी हुआ महंगा, क्या सावन बाद चिकन का भी बढ़ेगा रेट?
बिजनेस
चीनी-प्याज से लेकर सब कुछ महंगा, खाने की कीमत पर RBI का अलर्ट जारी
चीनी-प्याज से लेकर सब कुछ महंगा, खाने की कीमत पर RBI का अलर्ट जारी
बिजनेस
FD Rates: सरकारी नहीं, एफडी पर तगड़ी कमाई करा रहे ये बैंक, 8.5% तक दे रहे ब्याज
सरकारी नहीं, एफडी पर तगड़ी कमाई करा रहे ये बैंक, 8.5% तक दे रहे ब्याज
बिजनेस
उधर ईरान को आंख दिखा रहे ट्रंप, इधर भारत के बासमती पर आया संकट; जानें कनेक्शन
उधर ईरान को आंख दिखा रहे ट्रंप, इधर भारत के बासमती पर आया संकट; जानें कनेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Heavy Rain News Today | Weather Alert: इफको चौक पर धंसी सड़क...बेसमेंट में लबालब पानी | ABP News
गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
महाराष्ट्र
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
क्रिकेट
शुभमन गिल की ‘यंग’ टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी 30 से ऊपर के? यहां देखें
शुभमन गिल की ‘यंग’ टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी 30 से ऊपर के? यहां देखें
इंडिया
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
हेल्थ
किस तरह की एक्सरसाइज करने पर होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए सावधानी
किस तरह की एक्सरसाइज करने पर होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए सावधानी
शिक्षा
इस राज्य के इंटर्न डॉक्टरों की चांदी, इतना बढ़ा स्टाइपेंड 
इस राज्य के इंटर्न डॉक्टरों की चांदी, इतना बढ़ा स्टाइपेंड 
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget