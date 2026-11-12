ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसExplained: नोएल टाटा के बाद चेयरमैन बनने वाले बहराम वकील कौन हैं? अब किस बदलाव की आहट

Explained: नोएल टाटा के बाद चेयरमैन बनने वाले बहराम वकील कौन हैं? अब किस बदलाव की आहट

बहराम वकील का इनसॉल्वेंसी और रीस्ट्रक्चरिंग में गहरा अनुभव टाटा ग्रुप के लिए उस वक्त अहम हो सकता है जब वो अपनी होल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर रणनीतिक फैसले ले रहा है

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 12 Nov 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा ग्रुप के बोर्डरूम में एक और बड़ा बदलाव हो चुका है. टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (TIC) के चेयरमैन नोएल टाटा 16 साल बाद अपने पद से रिटायर हो गए हैं. उनकी जगह अब देश के जाने-माने कॉरपोरेट वकील और AZB & Partners के को-फाउंडर बहराम वकील कंपनी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं. यह सिर्फ एक कंपनी का बदलाव नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप की पूरी बोर्ड-लेवल रीशफलिंग का हिस्सा है. नोएल टाटा को उनके योगदान के लिए 'चेयरमैन एमेरिटस' का खिताब भी दिया गया है.

तो नोएल टाटा ने कुर्सी क्यों छोड़ी, कौन हैं नए चेयरमैन और अब क्या बदल जाएगा...

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
UPI करने वालों सावधान! बैंकों ने Fintech कंपनियों को क्यों दी चेतावनी?
UPI करने वालों सावधान! बैंकों ने Fintech कंपनियों को क्यों दी चेतावनी?
बिजनेस
वियतनाम की सस्ती VinFast कैब से लोकल ड्राइवर परेशान, बोले- हमारी कमाई खत्म
वियतनाम की सस्ती VinFast कैब से लोकल ड्राइवर परेशान, बोले- हमारी कमाई खत्म
बिजनेस
छठ पर शेयर बाजार बंद? जानें 15 और 16 नवंबर को मार्केट पर क्या होगा असर
छठ पर शेयर बाजार बंद? जानें 15 और 16 नवंबर को मार्केट पर क्या होगा असर
बिजनेस
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया FD पर ब्याज, 555 दिन पर अब कितना रिटर्न मिलेगा?
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया FD पर ब्याज, 555 दिन पर अब कितना रिटर्न मिलेगा?

नोएल टाटा क्यों रिटायर हुए?

नोएल टाटा का रिटायरमेंट कोई विवाद या अचानक लिया गया फैसला नहीं है. यह टाटा ग्रुप के गवर्नेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है. इसमें नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए 70 साल की उम्र रिटायरमेंट एज तय की गई है. नोएल टाटा का जन्म 12 नवंबर 1956 को हुआ था, यानी इसी 12 नवंबर 2026 को वो 70 साल के हो गए हैं.

नोएल टाटा 2004 से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड पर थे और 2010 से चेयरमैन थे. उन्होंने अपने रिटायरमेंट का इरादा पहले ही जता दिया था. जून 2026 में ट्रेंट के AGM और फिर वोल्टास के AGM में नोएल ने कहा था कि यह उनका आखिरी एनुअल मीटिंग हो सकता है. यानी यह एक प्लान्ड और टाइम-बाउंड ट्रांजिशन है, जिसे शेयरहोल्डर्स के साथ महीनों पहले ही शेयर किया गया था.

बहराम वकील कौन हैं?

बहराम वकील कोई नए चेहरे नहीं हैं. वो मार्च 2025 से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड पर बतौर वाइस-चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले से जुड़े हुए थे. यानी कंपनी का कामकाज और बोर्ड की डायनामिक्स उनके लिए नई नहीं है.

बहराम की प्रोफेशनल पहचान बहुत मजबूत है. वो AZB & Partners के फाउंडिंग पार्टनर्स में से एक हैं, जो भारत की टॉप लॉ फर्म्स में गिनी जाती है. उनकी एक्सपर्टीज में कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इनसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट फाइनेंस जैसे जटिल इलाके शामिल हैं.

बहराम ने मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री (1982) और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से LLM (1983) किया है. वो न्यूयॉर्क स्टेट बार के मेंबर भी हैं. सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस ही नहीं, वकील पॉलिसी-लेवल पर भी अहम भूमिका निभा चुके हैं.

बहराम इनसॉल्वेंसी लॉ अमेंडमेंट कमेटी (मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स) और डॉ. टी.के. विश्वनाथन कमेटी ऑन बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म्स का हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा वो RBI की टास्क फोर्स और SEBI की एडवाइजरी ग्रुप से भी जुड़े रहे हैं.

इंटरनेशनल लीगल डायरेक्टरीज जैसे Chambers & Partners ने उनकी नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ की है, यह कहते हुए कि वो दोनों पार्टियों को एक-दूसरे का नजरिया समझने में मदद करते हैं.

टाटा ग्रुप के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है?

बहराम वकील की नियुक्ति सिर्फ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन तक सीमित नहीं है. उन्हें ट्रेंट लिमिटेड का भी चेयरमैन बनाया गया है, जो टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है और Westside, Zudio, Utsa और Star Bazaar जैसे ब्रांड्स चलाती है. यानी एक ही समय पर एक इन्वेस्टमेंट फर्म और एक बड़ी रिटेल कंपनी, दोनों की कमान एक कॉरपोरेट लॉयर के हाथ में आ गई है.

यह टाटा ग्रुप की उस व्यापक रणनीति का संकेत है जहां प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोर्डरूम में ज्यादा जगह दी जा रही है. नोएल टाटा का रिटायरमेंट भी ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा इंटरनेशनल (चेयरमैनशिप) और टाटा स्टील, टाइटन (वाइस-चेयरमैनशिप) से एक साथ हुआ है. हालांकि, नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर बने रहेंगे, जो ग्रुप की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी है.

एक और बदलाव: अबीजर दीवानजी की एंट्री

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड में एक और नाम जुड़ा है- अबीजर शब्बीर दीवानजी. इन्हें 12 नवंबर 2026 से एडिशनल नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है. उनका कार्यकाल पांच साल का होगा, जो 11 नवंबर 2031 तक चलेगा.

दीवानजी NeoStrat Advisors LLP के फाउंडर हैं और इससे पहले KPMG और EY में 20 साल तक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रैक्टिस की अगुवाई कर चुके हैं. यानी बोर्ड में फाइनेंशियल और एडवाइजरी एक्सपर्टीज को और मजबूती मिल रही है.

यह रिटायरमेंट नहीं, रीसेट क्यों है?

नोएल टाटा का जाना और बहराम वकील का आना सिर्फ एक पद का बदलना नहीं है. यह टाटा ग्रुप के उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जहां उम्र-आधारित रिटायरमेंट पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जा रहा है. बोर्ड्स में आउटसाइड प्रोफेशनल्स, लीगल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की भूमिका बढ़ाई जा रही है.

बहराम वकील का इनसॉल्वेंसी और रीस्ट्रक्चरिंग में गहरा अनुभव टाटा ग्रुप के लिए उस वक्त अहम हो सकता है जब वो अपनी होल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर रणनीतिक फैसले ले रहा है. नोएल टाटा का टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के तौर पर बने रहना यह साफ करता है कि ग्रुप की सर्वोच्च कमान अभी भी उनके पास ही है. बस ऑपरेटिंग बोर्ड्स से उन्होंने कदम पीछे खींच लिए हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Business News Noel Tata TATA TATA Group TRENDING TCS  Bahram Vakil EXPLAINER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
UPI करने वालों सावधान! बैंकों ने Fintech कंपनियों को क्यों दी चेतावनी?
UPI करने वालों सावधान! बैंकों ने Fintech कंपनियों को क्यों दी चेतावनी?
बिजनेस
वियतनाम की सस्ती VinFast कैब से लोकल ड्राइवर परेशान, बोले- हमारी कमाई खत्म
वियतनाम की सस्ती VinFast कैब से लोकल ड्राइवर परेशान, बोले- हमारी कमाई खत्म
बिजनेस
छठ पर शेयर बाजार बंद? जानें 15 और 16 नवंबर को मार्केट पर क्या होगा असर
छठ पर शेयर बाजार बंद? जानें 15 और 16 नवंबर को मार्केट पर क्या होगा असर
बिजनेस
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया FD पर ब्याज, 555 दिन पर अब कितना रिटर्न मिलेगा?
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया FD पर ब्याज, 555 दिन पर अब कितना रिटर्न मिलेगा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने पर ओवैसी ने पढ़ा शेर- '...नकाब आहिस्ता-आहिस्ता'
पंजाब
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
पंजाब में सचिन पायलट का AAP पर निशाना, कहा- भगवंत मान ने बड़ा मौका गंवा दिया
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips: बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
बालों को जिंदगी भर काला रखेगी ये चीज, हर हफ्ते जरूर करें इसका इस्तेमाल
ट्रेंडिंग
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
Video: सरपंच का चुनाव हारा उम्मीदवार तो फूट फूटकर रोया, ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget