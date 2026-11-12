टाटा ग्रुप के बोर्डरूम में एक और बड़ा बदलाव हो चुका है. टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (TIC) के चेयरमैन नोएल टाटा 16 साल बाद अपने पद से रिटायर हो गए हैं. उनकी जगह अब देश के जाने-माने कॉरपोरेट वकील और AZB & Partners के को-फाउंडर बहराम वकील कंपनी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं. यह सिर्फ एक कंपनी का बदलाव नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप की पूरी बोर्ड-लेवल रीशफलिंग का हिस्सा है. नोएल टाटा को उनके योगदान के लिए 'चेयरमैन एमेरिटस' का खिताब भी दिया गया है.

तो नोएल टाटा ने कुर्सी क्यों छोड़ी, कौन हैं नए चेयरमैन और अब क्या बदल जाएगा...

नोएल टाटा क्यों रिटायर हुए?

नोएल टाटा का रिटायरमेंट कोई विवाद या अचानक लिया गया फैसला नहीं है. यह टाटा ग्रुप के गवर्नेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है. इसमें नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए 70 साल की उम्र रिटायरमेंट एज तय की गई है. नोएल टाटा का जन्म 12 नवंबर 1956 को हुआ था, यानी इसी 12 नवंबर 2026 को वो 70 साल के हो गए हैं.

नोएल टाटा 2004 से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड पर थे और 2010 से चेयरमैन थे. उन्होंने अपने रिटायरमेंट का इरादा पहले ही जता दिया था. जून 2026 में ट्रेंट के AGM और फिर वोल्टास के AGM में नोएल ने कहा था कि यह उनका आखिरी एनुअल मीटिंग हो सकता है. यानी यह एक प्लान्ड और टाइम-बाउंड ट्रांजिशन है, जिसे शेयरहोल्डर्स के साथ महीनों पहले ही शेयर किया गया था.

बहराम वकील कौन हैं?

बहराम वकील कोई नए चेहरे नहीं हैं. वो मार्च 2025 से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड पर बतौर वाइस-चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले से जुड़े हुए थे. यानी कंपनी का कामकाज और बोर्ड की डायनामिक्स उनके लिए नई नहीं है.

बहराम की प्रोफेशनल पहचान बहुत मजबूत है. वो AZB & Partners के फाउंडिंग पार्टनर्स में से एक हैं, जो भारत की टॉप लॉ फर्म्स में गिनी जाती है. उनकी एक्सपर्टीज में कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इनसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट फाइनेंस जैसे जटिल इलाके शामिल हैं.

बहराम ने मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री (1982) और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से LLM (1983) किया है. वो न्यूयॉर्क स्टेट बार के मेंबर भी हैं. सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस ही नहीं, वकील पॉलिसी-लेवल पर भी अहम भूमिका निभा चुके हैं.

बहराम इनसॉल्वेंसी लॉ अमेंडमेंट कमेटी (मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स) और डॉ. टी.के. विश्वनाथन कमेटी ऑन बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म्स का हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा वो RBI की टास्क फोर्स और SEBI की एडवाइजरी ग्रुप से भी जुड़े रहे हैं.

इंटरनेशनल लीगल डायरेक्टरीज जैसे Chambers & Partners ने उनकी नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ की है, यह कहते हुए कि वो दोनों पार्टियों को एक-दूसरे का नजरिया समझने में मदद करते हैं.

टाटा ग्रुप के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है?

बहराम वकील की नियुक्ति सिर्फ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन तक सीमित नहीं है. उन्हें ट्रेंट लिमिटेड का भी चेयरमैन बनाया गया है, जो टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है और Westside, Zudio, Utsa और Star Bazaar जैसे ब्रांड्स चलाती है. यानी एक ही समय पर एक इन्वेस्टमेंट फर्म और एक बड़ी रिटेल कंपनी, दोनों की कमान एक कॉरपोरेट लॉयर के हाथ में आ गई है.

यह टाटा ग्रुप की उस व्यापक रणनीति का संकेत है जहां प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोर्डरूम में ज्यादा जगह दी जा रही है. नोएल टाटा का रिटायरमेंट भी ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा इंटरनेशनल (चेयरमैनशिप) और टाटा स्टील, टाइटन (वाइस-चेयरमैनशिप) से एक साथ हुआ है. हालांकि, नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन और टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर बने रहेंगे, जो ग्रुप की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी है.

एक और बदलाव: अबीजर दीवानजी की एंट्री

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड में एक और नाम जुड़ा है- अबीजर शब्बीर दीवानजी. इन्हें 12 नवंबर 2026 से एडिशनल नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है. उनका कार्यकाल पांच साल का होगा, जो 11 नवंबर 2031 तक चलेगा.

दीवानजी NeoStrat Advisors LLP के फाउंडर हैं और इससे पहले KPMG और EY में 20 साल तक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रैक्टिस की अगुवाई कर चुके हैं. यानी बोर्ड में फाइनेंशियल और एडवाइजरी एक्सपर्टीज को और मजबूती मिल रही है.

यह रिटायरमेंट नहीं, रीसेट क्यों है?

नोएल टाटा का जाना और बहराम वकील का आना सिर्फ एक पद का बदलना नहीं है. यह टाटा ग्रुप के उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जहां उम्र-आधारित रिटायरमेंट पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जा रहा है. बोर्ड्स में आउटसाइड प्रोफेशनल्स, लीगल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की भूमिका बढ़ाई जा रही है.

बहराम वकील का इनसॉल्वेंसी और रीस्ट्रक्चरिंग में गहरा अनुभव टाटा ग्रुप के लिए उस वक्त अहम हो सकता है जब वो अपनी होल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर रणनीतिक फैसले ले रहा है. नोएल टाटा का टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के तौर पर बने रहना यह साफ करता है कि ग्रुप की सर्वोच्च कमान अभी भी उनके पास ही है. बस ऑपरेटिंग बोर्ड्स से उन्होंने कदम पीछे खींच लिए हैं.