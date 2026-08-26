Credit Card से लोग कहां उड़ा रहे हैं सबसे ज्यादा पैसे? चौंका देगा RBI का डेटा

Credit Card Spending News: अगर आप भी खरीदारी, ऑनलाइन पेमेंट या दूसरी जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ये आंकड़े आपको हैरान कर सकते हैं. देशभर में क्रेडिट कार्ड के से होने वाले खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जुलाई 2026 में क्रेडिट कार्ड के जरिए कुल खर्च करीब 2.08 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले काफी ज्यादा है.

यही नहीं, बल्कि यह लगातार तीसरा महिना है जब कार्ड से खर्च 2 लाख करोड़ से ऊपर रहा है. ऐसे में इस आंकड़े से यह साफ पता चलता है कि आजकल लोग पेमेंट और खारीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पहले से ज्यादा कर रहे हैं. आइए जानते हैं किन बैंकों के कार्ड से ज्यादा खर्च किया गया है.

क्रेडिट कार्ड से कितना बढ़ा खर्च?

जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान क्रेडिट कार्ड से औसतन करीब 1.93 लाख करोड़ का मासिक खर्च हुआ.

जनवरी से जुलाई 2026 में औसत मासिक खर्च बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ पहुंच गया.

जुलाई 2026 में देश में कुल क्रेडिट कार्ड की संख्या करीब 12.29 करोड़ हो गई.

जून 2026 में यह संख्या करीब 12.16 करोड़ थी.

जुलाई 2025 में देश में करीब 11.16 करोड़ क्रेडिट कार्ड थे.

यानी एक साल में क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़ने के साथ कार्ड संख्या में भी इजाफा हुआ है.

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किस बैंक के कार्ड से हुआ सबसे ज्यादा खर्च?

RBI के मुताबिक, बैंकों के आंकड़े पर नजर डालें तो क्रेडिट कार्ड खर्च के मामले में बड़े निजी बैंक आगे रहे हैं.

HDFC Bank: जुलाई में इस कार्ड से करीब 60,217.54 करोड़ का खर्च किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले में 11.93% ज्यादा है.

ICICI Bank: इस बैंक के कार्ड खर्च में सालाना आधार पर 5.9% की गिरावट आई और यह खर्च करीब 34,025.27 करोड़ रहा.

Axis Bank: इसके क्रेडिट कार्ड से करीब 23,824.7 करोड़ खर्च हुए, जिसमें सालाना आधार पर 4.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

SBI Cards: जुलाई में करीब 39,591.76 करोड़ का खर्च, सालाना आधार पर 21.6% की बढ़ोतरी.

जुलाई तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल क्रेडिट कार्ड खर्च करीब 46,000 करोड़ रहा है.

आगे और बढ़ सकता है क्रेडिट कार्ड खर्च?

जानकारों के मुताबिक, देशभर में हर महीने करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड खर्च अब सामान्य ट्रेंड बन सकता है. खासतौर पर आने वाले महीनों में त्योहारों का सीजन शुरू होने के साथ लोगों की क्रेडिट कार्ड से खर्च और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में शॉपिंग, यात्रा और दूसरी जरूरतों के लिए कार्ड का इस्तेमाल बढ़ने के साथ-साथ कुल खर्च में भी तेजी आने की उम्मीद है.

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