UPI करने वालों सावधान! बैंकों ने Fintech कंपनियों को क्यों दी चेतावनी?

आजकल छोटी से छोटी खरीदारी से लेकर बड़े बिल का भुगतान तक UPI और दूसरे डिजिटल पेमेंट के जरिए हो जाता है. इससे लोगों का काम आसान हुआ है लेकिन ऑनलाइन पेमेंट बढ़ने के साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए बैंक अब डिजिटल पेमेंट से जुड़ी कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुट गए हैं.

बैंकों ने Fintech कंपनियों से कहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले दुकानदारों और कारोबारियों की जांच सख्त करें. इसके अलावा पैसे ट्रांसफर करने वाले सिस्टम की निगरानी बढ़ाने और नए बैंक अकाउंट में भुगतान भेजने से पहले जांच करने की सलाह दी गई है. अब ऐसे में सवाल है कि आखिर डिजिटल पेमेंट में किस तरह का फ्रॉड हो रहा है?

बैंकों ने Fintech कंपनियों से क्या कहा?

बैंक उन Fintech कंपनियों को लेकर सतर्क हो गए हैं जो डिजिटल पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती हैं. बैंकों ने अपने पार्टनर Fintech कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नए मर्चेंट यानी दुकानदारों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने से पहले उनकी सही तरीके से जांच करें.

इसके साथ ही जिन बैंक खातों में कारोबारियों का पैसा भेजा जाता है उनकी जानकारी की भी दोबारा जांच करने को कहा गया है. बैंकों ने ऑटोमेटेड पेआउट सिस्टम पर भी कंट्रोल बढ़ाने की सलाह दी है. इस सिस्टम के जरिए कंपनियां एक साथ हजारों बैंक खातों में पैसे भेज सकती हैं. अगर इसकी सही से जांच नहीं होती है तो साइबर अपराधी सिस्टम का फायदा उठाकर गलत खातों में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं.

API Key चोरी हुई तो क्या होगा?

API Key एक तरह का प्राइवेट कोड है जिसका इस्तेमाल किसी मर्चेंट का सॉफ्टवेयर पेमेंट कंपनी को भुगतान से जुड़ा निर्देश देने के लिए करता है. जैसे, कोई ऑनलाइन कारोबार करने वाला दुकानदार पेमेंट कंपनी के जरिए ग्राहकों से पैसे लेता है. इस दौरान API Key सिस्टम को यह पहचानने में मदद करती है कि पेमेंट का निर्देश सही कारोबारी की तरफ से आया है.

परेशानी तब होती है जब ये कोड मर्चेंट के सर्वर पर सेव रहते हैं. अगर साइबर अपराधी उस सर्वर में सेंध लगा लेते हैं तो वे API Key चुराकर अपने हिसाब से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसे में पेमेंट सिस्टम के लिए असली और फर्जी निर्देश में अंतर करना मुश्किल है. इसी खतरे को कम करने के लिए पेमेंट कंपनियां अब API Key को बार-बार बदल रही हैं.

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