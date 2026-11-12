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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'

मस्जिद एसोसिएशन ने मोहन भागवत की जमकर की तारीफ, कहा- 'हम एक नहीं, लेकिन...'

मोहन भागवत ने 1930 के दशक में संघ पर लगने वाले संभावित प्रतिबंध का विरोध करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के योगदान को याद किया था. मस्जिद एसोसिएशन ने इसका जिक्र करने पर RSS चीफ की तारीफ की.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 12 Nov 2026 04:22 PM (IST)
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'साउथ इंडिया दरगाह एंड मस्जिद एसोसिएशन' ने गुरुवार को आरएसएस (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने 1930 के दशक में संघ पर लगने वाले संभावित प्रतिबंध का विरोध करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के योगदान को याद किया था. RSS चीफ ने उस समय का एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि तब सेंट्रल प्रोविंस की विधानसभा में संघ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई थी. उन्होंने कहा, 'उस समय संघ के समर्थन में कोई स्वयंसेवक सामने नहीं आया था. ऐसे में इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने संघ का पक्ष रखते हुए कहा था कि संघ को बंद नहीं किया जाना चाहिए और क्योंकि वह सांप्रदायिक संगठन नहीं है.'

मोहन भागवत के इसी बयान पर एसोसिएशन के सचिव जाफर अली ने उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि धर्म से ऊपर उठकर किसी व्यक्ति के योगदान को सम्मान देना आपसी सद्भाव और लोकतांत्रिक भावना की एक मजबूत मिसाल है. जाफर अली ने कहा, 'सच का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती और देशभक्ति हर भारतीय का अधिकार है. देश का इतिहास सभी धर्मों के लोगों के योगदान से समृद्ध हुआ है. ईसाई और सिख सहित सभी समुदायों की देश के भविष्य में बराबर की हिस्सेदारी है.'

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मस्जिद एसोसिएशन ने की RSS चीफ की तारीफ

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जाफर अली ने कहा, 'समाज में किसी के भी योगदान को उसकी धार्मिक पहचान से नहीं तौला जाना चाहिए. हमारी आस्था भले ही अलग-अलग हो, लेकिन हमारा संविधान एक है, हमारी मातृभूमि एक है और हमारा भविष्य भी एक है. इब्राहिम को मिला यह सम्मान देश में आपसी सम्मान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगा.'

मोहन भागवत ने कहा, 'इब्राहिम का मानना था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बताने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए. मैं डॉ. हेडगेवार को जानता हूं, वे मानसिक रूप से बीमार नहीं, बल्कि एक नेक इंसान हैं, लिहाजा संघ कम्युनल नहीं हो सकता.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 12 Nov 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
RSS NAGPUR MOHAN BHAGWAT
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