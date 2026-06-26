1 लाख का निवेश: SIP बेहतर है या Lumpsum? मार्केट के इस दौर में कहां मिलेगा सबसे दमदार रिटर्न?

SIP vs Lumpsum Investment: निवेश करना आज के समय में हर किसी की जरूरत बन गया है. अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लोग आज छोटा या थोड़ा निवेश करते हैं, जो आगे जाकर अच्छा खासा रिटर्न देता है. हालांकि अच्छा खासा रिटर्न मिलना पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आपने कहां निवेश किया है. सबसे ज्यादा लोग SIP में निवेश करते हैं. तो वहीं दूसरे नंबर पर लम्पसम इनवेस्टमेंट आता है.

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि SIP बेहतर है या Lumpsum इनवेस्टमेंट. दोनों ही तरीके लंबी अवधि में मोटा पैसा बनाने में मदद करते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग होता है. इन दोनों में ही यदि एक- एक लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो आगे चलकर किसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आइये जानते हैं.

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SIP में एक लाख रुपये निवेश करने पर रिटर्न?

मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने SIP यानी सिस्टमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान में 1 लाख रुपये निवेश किया है. तो 8 साल के बाद 12% के हिसाब से कितना रिटर्न मिलेगा? यहां देखें:

प्रति माह किश्त - 1000 रुपये

कुल निवेश - 96000 रुपये

रिटर्न - 61 हजार 024 रुपये

कुल फंड - 1लाख 57 हजार 024 रुपये

Lumpsum इनवेस्टमेंट में एक लाख रुपये निवेश करने पर रिटर्न?

इसी तरह से मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने लम्पसम निवेश में 1 लाख रुपये का निवेश किया है. ये एक मुश्त रकम होती है. तो 8 साल बाद 12% के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? यहां जानें:

एकमुश्क निवेश की रकम - 1 लाख रुपये

रिटर्न - 1 लाख 47 हजार 596 रुपये

कुल फंड - 2 लाख 47 हजार 596 रुपये

इससे पता चलता है कि दोनों में ही समान अवधि में निवेश करने पर लम्पसम निवेश की राशि ज्यादा रिटर्न देगी, क्योंकि पूरी राशि पहले दिन से ही निवेशित रहती है.

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दोनों में से क्या है बेहतर?

उदाहरण में हम देख ही चुके हैं कि लम्पसम निवेश में ज्यादा रिटर्न मिलेगी. लेकिन दोनों में से क्या बेहतर है और किसमे निवेश करना चाहिए यो पूरी तरह से निवेशक के ऊपर निर्भर करता है. यदि आपके पास एकमुश्त बड़ी रकम है, जोखिम उठाने की क्षमता है और निवेश का लंबा नजरिया है, तो लम्पसम बेहतर हो सकता है. तो वहीं अगर आपके पास एकमुश्त बड़ी रकम नहीं है और नियमित आय है तो SIP आपके लिए एक आसान और बेहतर ऑप्शन है.