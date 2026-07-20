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हिंदी न्यूज़बिजनेसLuxury Life: भारत में आखिर कितनी नेटवर्थ पर मिलती है लग्जरी लाइफ? जानें 50 करोड़ का भी है बड़ा रोल

Luxury Life: भारत में आखिर कितनी नेटवर्थ पर मिलती है लग्जरी लाइफ? जानें 50 करोड़ का भी है बड़ा रोल

Financial Freedom: भारत में लग्जरी और आर्थिक रूप से अमीरों जैसी जिंदगी जीने के लिए कितनी संपत्ति चाहिए? आइए जानते हैं, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट के मुताबिक 10 करोड़ या 50 करोड़ में कौन-सा फंड काफी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 20 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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Luxury Life in India: आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आए, जब पैसों की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाए और वह अपनी पसंद की लाइफस्टाइल बिना किसी डर के अमीरों जैसी जी सकें. ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर भारत में ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कितनी संपत्ति चाहिए? क्या इसके लिए 10 करोड़ रूपये काफी हैं या फिर इसके लिए 50 करोड़ रूपये का फंड जरूरी है?

इसी सवाल पर एक पॉडकास्ट में पर्सनेल फाइनेंस एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी और बताया कि किस स्तर की संपत्ति के बाद आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा...

लग्जरी लाइफ के लिए कितना बड़ा फंड चाहिए?

एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपके आपस करीब 50 करोड़ का निवेश योग्य फंड है, तो आप आर्थिक रूप से काफी हद तक बेफिक्र होकर एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं. साथ ही जब आप इस स्तर पर पहुंचेंगे तो आपको पैसों की टेंशन काफी हद कम होगी.

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कैसे मिलेगी करोड़ों की पैसिव इनकम?

अगर आप 50 करोड़ रूपये की रकम को किसी सेफ जगह निवेश करते हैं और उसपर आपको सालाना करीब 6% रिटर्न मिलता है, तो हर साल आपको करीब 3 करोड़ रूपये की पैसिव इनकम मिल सकती है. इस दौरान आपका मूल निवेश भी महफूज रह सकता है और आप अपनी खर्च निवेश से मिलने वाली रकम के जरिए पूरे कर सकते हैं 

रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा जरूरी है?

आज के दौर में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए 20 या 30 करोड़ रूपये का लक्ष्य तय करते हैं. ऐसे में आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद भी निवेश पर आपको रिटर्न मिलता रहता है. यानी आपके सिर्फ जमा रकम ही नहीं, बल्कि उससे होने वाली इनकम भी आपके फ्यूचर के खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है.

पैसिव इनकम क्यों है सबसे अहम?

  • मजबूत निवेश से नियमित आय का स्रोत तैयार होता है.
  • इससे मूल पूंजी खर्च किए बिना भी खर्च पूरे किए जा सकते हैं.
  • पैसा जमा करना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करना भी उतना ही जरूरी है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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Wealth Creation Luxury Lifestyle Inancial Freedom Passive Income
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