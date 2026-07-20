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हिंदी न्यूज़बिजनेसपहले टैक्स दो, फिर मिलेगा रिफंड, इस देश में शॉपिंग के बदले नियम, एयरपोर्ट पर करना होगा ये काम

पहले टैक्स दो, फिर मिलेगा रिफंड, इस देश में शॉपिंग के बदले नियम, एयरपोर्ट पर करना होगा ये काम

Tax Free Shopping: जापान में 1 नवंबर से टैक्स-फ्री शॉपिंग का तरीका बदल जाएगा. अब विदेशी पर्यटकों को पहले टैक्स चुकाना होगा और देश छोड़ते समय एयरपोर्ट पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही टैक्स रिफंड मिलेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Jul 2026 12:28 PM (IST)
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Tax Free Shopping: अगर आप जापान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. जापान सरकार 1 नवंबर से टैक्स-फ्री शॉपिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. नए सिस्टम के तहत अब विदेशी पर्यटकों को पहले सामान खरीदते समय पूरा टैक्स देना होगा. इसके बाद देश छोड़ते समय एयरपोर्ट पर तय प्रक्रिया पूरी करने के बाद टैक्स का रिफंड मिलेगा. अब तक जापान में विदेशी पर्यटक टैक्स-फ्री दुकानों से खरीदारी करते समय सीधे टैक्स से छूट का फायदा ले लेते थे. लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ये सब पूरी तरह बदल जाएगी.

क्या बदल रहा है नया नियम?
नए नियम के मुताबिक, विदेशी पर्यटक जब किसी टैक्स-फ्री स्टोर से खरीदारी करेंगे तो उन्हें सामान की पूरी कीमत के साथ उपभोग कर भी चुकाना होगा. यानी खरीदारी के समय कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी. इसके बाद जब पर्यटक जापान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तब उन्हें खरीदा गया सामान और खरीदारी से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे. जांच पूरी होने के बाद टैक्स की रकम उनके खाते में वापस कर दी जाएगी.

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एयरपोर्ट पर क्या करना होगा?
नए सिस्टम में टैक्स रिफंड लेने के लिए यात्रियों को एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों के सामने खरीदा गया सामान पेश करना होगा. साथ ही खरीदारी का बिल, पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज भी दिखाने होंगे. अगर जांच में सब कुछ सही पाया जाता है, तभी टैक्स रिफंड होगा. इसलिए खरीदारी के बाद सामान का इस्तेमाल करने या उसे फेंकने जैसी गलती भारी पड़ सकती है.

सरकार ने क्यों बदले नियम?
जापान सरकार का कहना है कि कुछ लोग टैक्स-फ्री शॉपिंग सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे. कई मामलों में टैक्स छूट लेकर सामान जापान के अंदर ही बेच दिया जाता था, जबकि ये सुविधा केवल विदेश ले जाने वाले सामान के लिए होती है. नई व्यवस्था लागू होने से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और टैक्स-फ्री सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा.

पर्यटकों पर क्या पड़ेगा असर?
नए नियम लागू होने के बाद पर्यटकों को खरीदारी के समय पहले ज्यादा रकम खर्च करनी होगी, क्योंकि टैक्स भी उसी समय देना पड़ेगा. हालांकि, अगर सभी नियमों का पालन किया जाता है तो बाद में टैक्स वापस मिल जाएगा. इसका मतलब है कि जेब पर शुरुआती बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन यात्रियों को रिफंड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

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यात्रियों को क्या ध्यान रखना है?
अगर आप जापान जाने की तैयारी कर रहे हैं तो खरीदारी के सभी बिल संभालकर रखें. टैक्स रिफंड के लिए पासपोर्ट, खरीदारी का रिकॉर्ड और खरीदा गया सामान एयरपोर्ट पर दिखाना जरूरी होगा. बिना डॉक्यूमेंट के टैक्स रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है. जापान का ये नया सिस्टम 1 नवंबर से लागू होगा. ऐसे में वहां जाने वाले भारतीयों के लिए पहले से इन नियमों की जानकारी रखना काफी जरूरी है, ताकि एयरपोर्ट पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 Jul 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Japan Business News Tax Free Tax Free Shopping
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