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हिंदी न्यूज़बिजनेसफ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC फिर हुई महंगी, Whirlpool ने 5% बढ़ाए दाम

फ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC फिर हुई महंगी, Whirlpool ने 5% बढ़ाए दाम

Whirlpool ने 1 नवंबर 2026 से फ्रिज, AC और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमतें 5% बढ़ा दी हैं. कच्चे माल की महंगाई, रुपये में गिरावट और उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनी ने यह फैसला लिया है. ग्राहकों पर असर पड़ेगा.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 10 Nov 2026 02:11 PM (IST)
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अगर आप घर के लिए नया फ्रिज, एयर कंडीशनर या वॉशिंग मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपका बजट बढ़ सकता है. घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी वर्पूल ओफ इंडिया ने अपने सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

कंपनी की ओर से बढ़ाई गई नई कीमतें 1 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं. इस फैसले के पीछे कच्चे माल की महंगाई, बढ़ती उत्पादन लागत और रुपये की कीमत में गिरावट को प्रमुख वजह बताया गया है.

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क्यों बढ़ानी पड़ी कंपनी को कीमतें?

वर्पूल के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा कमोडिटी की महंगाई और भारतीय रुपये की कीमत में गिरावट ने भी कंपनी की लागत पर दबाव डाला है.

कंपनी ने अपनी जानकारी में बताया कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से जुड़े नए एनर्जी नियमों के कारण भी खर्च बढ़ा है. इसके अलावा ल्युक्जर्मि प्रोडक्ट रेंज की लॉन्चिंग पर किए गए निवेश का असर भी कंपनी के मार्जिन पर पड़ा है.

सभी प्रोडक्ट्स पर लागू हुई कीमतों में बढ़ोतरी

वर्पूल ओफ इंडिया ने अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की कीमतों में करीब 5 फीसदी का इजाफा किया है. इसका मतलब है कि कंपनी के अलग-अलग घरेलू उपकरण खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. इस बढ़ोतरी का असर फ्रिज, एयर कंडीशनर समेत कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स पर भी पड़ेगा. कंपनी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब दीवाली जैसे बड़े त्योहार के दौरान घरेलू उपकरणों की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद रहती है.

कंपनी के रेवेन्यू में 14 फीसदी की बढ़ोतरी

वर्पूल ओफ इंडिया ने सितंबर तिमाही में 1,873 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया. यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 14 फीसदी अधिक रहा. वहीं, कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA 40 करोड़ रुपये और प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) 34 करोड़ रुपये रहा.

दूसरी कंपनियां भी बढ़ा चुकी हैं दाम

वर्पूल से पहले अक्टूबर में कई इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण निर्माता कंपनियों ने भी अपने प्रोडक्ट्स महंगे किए थे. इन कंपनियों ने एयर कंडीशनर, LED टीवी और वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामानों की कीमतों में 5 से 8 फीसदी तक की बढ़ोतरी की थी. कॉपर, स्टील, एल्युमीनियम और कच्चे तेल से जुड़े उत्पादों की महंगाई इसके प्रमुख कारण रहे.

यह भी पढ़ें- 22.5 लाख में बेचा घर, 11 लाख कैश लेने पर Tax के जाल में फंसा किसान

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 02:11 PM (IST)
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