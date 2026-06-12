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हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market: 10 रुपये के पेनी स्टॉक ने डॉमेस्टिक कस्टमर्स से हासिल किए 35 करोड़ के जबरदस्त ऑर्डर, 5% तक शेयरों में उछाल

Share Market: 10 रुपये के पेनी स्टॉक ने डॉमेस्टिक कस्टमर्स से हासिल किए 35 करोड़ के जबरदस्त ऑर्डर, 5% तक शेयरों में उछाल

Share Market: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिली. निफ्टी 50 इंडेक्स 461.30 अंक यानी करीब 2 फीसदी की बढ़त के साथ 23,622.90 पर बंद हुआ.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 12 Jun 2026 11:17 PM (IST)
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Penny Stock: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स ने शुक्रवार को तेज बढ़त के साथ कारोबार बंद किया, जिसमें बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स 461.30 अंक या 1.99 प्रतिशत बढ़कर 23,622.90 पर पहुंच गया. व्यापक बाजार में तेजी के बीच, ए-1 लिमिटेड ऊपरी सर्किट में बंद हो गया और 4.94 प्रतिशत बढ़कर 8.50 रुपये पर पहुंच गया, जब कंपनी ने प्रमुख औद्योगिक ग्राहकों से लगभग 35 करोड़ रुपये के ताजे घरेलू आपूर्ति आदेशों की घोषणा की, जिससे इसका ऑर्डर बुक और राजस्व दृश्यता मजबूत हुई.

ए-1 लिमिटेड को मिले 35 करोड़ के ऑर्डर
ए-1 लिमिटेड को तीन प्रतिष्ठित औद्योगिक ग्राहकों से एसिड और औद्योगिक रसायनों की आपूर्ति के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये के घरेलू आपूर्ति आदेश प्राप्त हुए हैं. इन आदेशों में सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से लगभग 12 करोड़ रुपये, साई बाबा पॉलिमर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से 11 करोड़ रुपये और महाधन एग्रीटेक लिमिटेड से 12 करोड़ रुपये शामिल हैं. सभी अनुबंध जून 2026 के दौरान निष्पादन के लिए निर्धारित हैं और कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत करने के साथ-साथ आने वाले तिमाहियों के लिए राजस्व दृश्यता में सुधार की उम्मीद है.

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ए-1 लिमिटेड के प्रतिष्ठित औद्योगिक ग्राहकों से ऑर्डर
कंपनी ने बताया कि ये ऑर्डर विस्फोटक, विनिर्माण और उर्वरक क्षेत्रों में काम कर रहे ग्राहकों से प्राप्त हुए हैं. इनमें से, सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भारत की प्रमुख औद्योगिक विस्फोटक और रक्षा संबंधित कंपनियों में से एक है, जबकि महाधन एग्रीटेक लिमिटेड डीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (DFPCL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी के अनुसार, ऐसे स्थापित औद्योगिक समूहों से बार-बार व्यापार प्राप्त करना उसके उत्पाद की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सेवा मानकों में ग्राहक विश्वास को दर्शाता है.

मैनेजमेंट को दिखती है पॉजिटिव वृद्धि
कंपनी ने कहा कि ये ऑर्डर जीतें उसकी ऑर्डर पाइपलाइन को अर्थपूर्ण रूप से मजबूत करती हैं और उसके मुख्य रासायनिक व्यापार और आपूर्ति व्यवसाय के भीतर विकास की गति को मजबूत करती हैं. प्रबंधन का मानना है कि इन अनुबंधों का सफल निष्पादन मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को और मजबूत कर सकता है और भविष्य में गहरे जुड़ाव के अवसर पैदा कर सकता है. कंपनी ने परिचालन उत्कृष्टता, ग्राहक संतोष और हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की.

कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं
A-1 लिमिटेड ने स्पष्ट किया कि कोई भी ऑर्डर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे और सभी प्रतिपक्षी असंबद्ध तृतीय पक्ष हैं. लेन-देन व्यापार के सामान्य कोर्स में आर्म्स लेंथ के आधार पर किए जा रहे हैं और संबंधित-पार्टी लेन-देन के अंतर्गत नहीं आते हैं. कंपनी ने ये भी नोट किया कि प्रकट अनुबंध मूल्य संकेतात्मक हैं और आपूर्ति की गई वास्तविक मात्रा और अंतिम वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं.

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A-1 लिमिटेड के बारे में
A-1 लिमिटेड एसिड्स और औद्योगिक रसायनों की आपूर्ति और व्यापार में लगी हुई है, जो विस्फोटक, विनिर्माण, उर्वरक और संबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों के ग्राहकों की सेवा करती है. कंपनी एक रासायनिक व्यापार और वितरण भागीदार के रूप में कार्य करती है, जो घरेलू औद्योगिक ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करती है और दीर्घकालिक आपूर्ति संबंध बनाए रखती है. अपनी उत्पाद सोर्सिंग क्षमताओं और वितरण नेटवर्क के माध्यम से, A-1 लिमिटेड एसिड्स, विशेष रसायनों और संबंधित उत्पादों की आवश्यकता वाले विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों की सेवा करता है.

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About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
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Published at : 12 Jun 2026 11:13 PM (IST)
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