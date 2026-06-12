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हिंदी न्यूज़बिजनेसOnion Price Hike: शनिवार से रुलाएगा प्याज, किसानों को मिली राहत लेकिन गड़बड़ा गया किचन का बजट

Onion Price Hike: शनिवार से रुलाएगा प्याज, किसानों को मिली राहत लेकिन गड़बड़ा गया किचन का बजट

Onion Price Hike: हर खाने में एक अलग सा स्वाद घोलने वाला प्याज अब लोगों को अपने तीखेपन नहीं बल्कि कीमतों से रुलाने वाला है. सरकार ने प्याज खरीदने की कीमतों में इजाफा करने का मन बना लिया है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 12 Jun 2026 09:29 PM (IST)
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Inflation News: देशभर में महंगाई की मार ने लोगों को परेशान कर रखा है. हाल ही में भारत की खुदरा महंगाई बढ़कर 3.93 प्रतिशत हो गई है. जिससे आम आदमी के घर का बजट हिल गया है. वहीं अब किचन में सब्जियों का स्वाद बढ़ाने वाली प्याज भी लोगों को जमकर रुलाने वाली है. खबरें हैं कि प्याज की कीमतें जल्दी ही बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार ने किसानों से प्याज खरीदी की कीमतों को बढ़ाने का फैसला कर लिया है.

सरकार का फैसला
दरअसल हाल ही में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपने बफर स्टॉक कार्यक्रम के तहत प्याज खरीदने की कीमत 15.80 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति किलो कर दी हैं. ये नई दरें शनिवार से लागू हो जाएंगी. जब खरीद की कीमत बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि प्याज बेचने की कीमतों में भी जल्दी ही इजाफा होगा. बाजार में अब लोगों को प्याज काफी महंगी मिलने वाली है.

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किसान नहीं है संतुष्ट
हालांकि, देश में सबसे ज्यादा प्याज पैदा करने वाले राज्य महाराष्ट्र के किसान इस कीमत से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि खेती की लागत (बीज, खाद, मजदूरी आदि) काफी बढ़ गई है, इसलिए सरकार को प्याज की खरीद 30 रुपये प्रति किलो के भाव से करनी चाहिए. किसानों की मांग के मुताबिक वो सीधे खरीद दर को दोगुना करना चाहते हैं. लेकिन सरकार भी ये बात जानती है कि इससे आम आदमी पर और भी ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा.

बता दें कि हाल ही में देश की खुदरा मंहगाई दर भी बढ़ी है. जिसमें टमाटर की कीमतों में 48.43 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. तो वहीं अदरक की कीमतों में 32.49 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ये आंकड़े मई महीने के हैं. ईरान- यूएस के युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगातार कई महीनों से गड़बड़ाई हुई है. आने वाले समय में इसके और भी ज्यादा बढ़ने की पूरी उम्मीद है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 12 Jun 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Onion Price Indian Inflation Inflation News MAHARASHTRA NEWS
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