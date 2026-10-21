डाटा लीक के बाद SBI में आपका खाता सुरक्षित है या नहीं, खुद बैंक ने बताया

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. बैंक से ग्राहकों का कुछ गोपनीय डाटा डार्क वेब पर लीक हो गया है. जिसके बाद से बैंक के ग्राहकों के बीच काफी चिंता का माहौल है. ग्राहकों के मन में सवाल आ रहे हैं कि क्या बैंक में उनका पैसा सुरक्षित है? क्या बारी एसेट्स या उनकी गोपनीय जानकारी भी बैंक में सुरक्षित है या नहीं?

ग्राहकों के इस सवाल का जवाब अब खुद SBI ने दे दिया है. बैंक के सोशल मीडिया के जरिए एक जरूरी सूचना जारी की गई है, जिसमें ग्राहकों को बताया गया है कि उनका पैसा और फाइनेंशियल एसेट्स बैंक में सुरक्षित हैं.

SBI ने जारी की सूचना

दरअसल बैंक के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया है. इस पोस्ट के द्वारा बैंक ने ग्राहकों के डर और परेशानी का निदान किया है. इस पोस्ट में लिखा गया है, 'ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना. प्रिय ग्राहकों, हाल ही में डेटा लीक से जुड़ी एक साइबर सुरक्षा घटना सामने आई है. बैंक के अनुसार, इस घटना का असर बहुत ही कम संख्या में ग्राहकों पर पड़ा है.'

https://t.co/J7aDscxFHZ — State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 21, 2026

आगे बैंक ने भरोसा दिलाया है कि इस घटना से उसके आईटी सिस्टम, बैंकिंग कामकाज, वित्तीय प्रदर्शन या सामान्य कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है.

ग्राहकों के पैसे क क्या होगा?

इस पोस्ट में बैंक ने ये भी बताया है कि ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. बैंक की तरफ से लिखा गया, 'ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. बैंक अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है. ग्राहकों की आर्थिक संपत्ति, उनका डेटा और बैंक पर उनका भरोसा सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.'

बता दें कि हाल ही में जानकारी सामने आई है कि SBI के 3897 ग्राहकों का डेटा लीक हो गया है. ये डाटा डार्क वेब पर लीक हुआ है, जिसमें ग्राहकों का नाम, फोन नंबर, पता आदि जानकारियों के लीक होने की खबर आई है. इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि बैंक में रखा अन्य ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है या नहीं, जिसे बैंक ने अब साफ कर दिया है.

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