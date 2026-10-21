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हिंदी न्यूज़बिजनेसडाटा लीक के बाद SBI में आपका खाता सुरक्षित है या नहीं, खुद बैंक ने बताया

डाटा लीक के बाद SBI में आपका खाता सुरक्षित है या नहीं, खुद बैंक ने बताया

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. हाल ही में बैंक से ग्राहकों का जरूरी डाटा लीक हुआ है. जिसके बाद अब बैंक ने भी इसे लेकर जरूरी सूचना ग्राहकों के लिए जारी की है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Oct 2026 10:07 PM (IST)
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देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. बैंक से ग्राहकों का कुछ गोपनीय डाटा डार्क वेब पर लीक हो गया है. जिसके बाद से बैंक के ग्राहकों के बीच काफी चिंता का माहौल है. ग्राहकों के मन में सवाल आ रहे हैं कि क्या बैंक में उनका पैसा सुरक्षित है? क्या बारी एसेट्स या उनकी गोपनीय जानकारी भी बैंक में सुरक्षित है या नहीं?

ग्राहकों के इस सवाल का जवाब अब खुद SBI ने दे दिया है. बैंक के सोशल मीडिया के जरिए एक जरूरी सूचना जारी की गई है, जिसमें ग्राहकों को बताया गया है कि उनका पैसा और फाइनेंशियल एसेट्स बैंक में सुरक्षित हैं.

SBI ने जारी की सूचना
दरअसल बैंक के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया है. इस पोस्ट के द्वारा बैंक ने ग्राहकों के डर और परेशानी का निदान किया है. इस पोस्ट में लिखा गया है, 'ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना. प्रिय ग्राहकों, हाल ही में डेटा लीक से जुड़ी एक साइबर सुरक्षा घटना सामने आई है. बैंक के अनुसार, इस घटना का असर बहुत ही कम संख्या में ग्राहकों पर पड़ा है.'

आगे बैंक ने भरोसा दिलाया है कि इस घटना से उसके आईटी सिस्टम, बैंकिंग कामकाज, वित्तीय प्रदर्शन या सामान्य कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है.

ग्राहकों के पैसे क क्या होगा?
इस पोस्ट में बैंक ने ये भी बताया है कि ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. बैंक की तरफ से लिखा गया, 'ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. बैंक अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है. ग्राहकों की आर्थिक संपत्ति, उनका डेटा और बैंक पर उनका भरोसा सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.'

बता दें कि हाल ही में जानकारी सामने आई है कि SBI के 3897 ग्राहकों का डेटा लीक हो गया है. ये डाटा डार्क वेब पर लीक हुआ है, जिसमें ग्राहकों का नाम, फोन नंबर, पता आदि जानकारियों के लीक होने की खबर आई है. इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि बैंक में रखा अन्य ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है या नहीं, जिसे बैंक ने अब साफ कर दिया है.

ये भी पढ़ें: पेट्रोल डीजल फिर महंगा होना तय! सितंबर में कच्चे तेल का बिल 47% बढ़ा

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 21 Oct 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
SBI SBI Important Notice SBI Data Leak
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