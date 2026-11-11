हुआंग के बाद Nvidia की कुर्सी पर नजर, भारतीय मूल के Jay Puri का नाम चर्चा में

दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Nvidia इन दिनों अपने CEO जेनसन हुआंग को लेकर चर्चा में है. कंपनी के बोर्ड की ओर से हुआंग के नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है, लेकिन उनके खिलाफ चल रही जांच के बीच ये सवाल उठने लगा है कि अगर वो कभी CEO का पद छोड़ते हैं तो कंपनी की कमान किसके हाथ में जाएगी?

वहीं खबरों की मानें तो इस इस चर्चा में भारतीय मूल के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जय पुरी का नाम सामने आया है. उनके अलावा कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) कोलेट क्रेस और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी ऑप्शन के रूप में देखा जा सकता है. हालांकि, Nvidia ने अभी तक किसी को अपना अगला CEO घोषित नहीं किया है.

कौन हैं जय पुरी?

जय पुरी Nvidia के पुराने और अनुभवी अधिकारियों में शामिल रहे हैं. उन्होंने साल 2005 में कंपनी जॉइन की थी. साल 2009 में उन्हें दुनियाभर के कारोबार और सेल्स की जिम्मेदारी मिली थी. वो कंपनी की ग्लोबल सेल्स, बिजनेस पार्टनरशिप और ग्राहकों से जुड़े काम संभालते थे. उन्होंने 24 अगस्त 2026 को अपने कार्यकारी पद से रिटायरमेंट लिया. हालांकि, बदलाव की प्रक्रिया के दौरान वो कंपनी के सीनियर एडवाइजर के रूप में जुड़े रहने वाले थे. फिलहाल उन्हें आधिकारिक तौर पर CEO पद का उम्मीदवार नहीं बताया गया है.

ये नाम भी हैं चर्चा में

जय पुरी के अलावा कोलेट क्रेस, जो Nvidia की CFO हैं, उनका नाम भी इस रेस में है. इयान बक, बिल डैली, क्रिस मालाचोव्स्की, डेबोरा शॉक्विस्ट का नाम शामिल है. ये सभी नाम फिलहाल किसी ना किसी अन्य पद के जरिए Nvidia से ही जुड़े हुए हैं. ऐसे में ये सभी नाम अहम हैं.

जेनसन हुआंग के बारे में

बता दें कि जेनसन हुआंग ने 1993 में Nvidia की स्थापना की थी और तीन दशक से ज्यादा समय से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. कंपनी की रणनीति और फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका है. यही वजह है कि उनके बाद कंपनी की कमान संभालने वाले व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं होगा. फिलहाल Nvidia के बोर्ड ने हुआंग पर भरोसा जताया है. ऐसे में CEO बदलने का कोई फैसला सामने नहीं आया है. लेकिन मौजूदा घटनाक्रम ने कंपनी में नेतृत्व की अगली पीढ़ी को लेकर चर्चा जरूर तेज कर दी है.

ये भी पढ़ें: मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम, इस तारीख से होंगी नई कीमतें लागू