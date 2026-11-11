दिवाली पर Swiggy की हुई चांदी, लोगों ने खूब ऑर्डर किए काजू कतली, डोसा और पनीर बटर मसाला

दीपावली के मौके पर वैसे तो कई घरों में खूब सारे पकवान बनते हैं. लेकिन अब जबसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू हुई है, तो लोग काम का बोझ हल्का करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी कर लेते हैं. इसी के चलते इस बार दिवाली पर लोगों ने जमकर खाना ऑर्डर किया है. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी पर दिवाली के समय में खाने के ऑर्डर में 10.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

कंपनी के मुताबिक, 6 से 8 नवंबर 2026 के बीच लोगों ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा खाना ऑर्डर किया. खास बात ये है कि इस दिवाली लोगों की पसंद में मसाला डोसा, काजू कतली और पनीर बटर मसाला सबसे आगे रहे.

हर घंटे में हुए लाखों ऑर्डर

स्विगी के आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली के तीन दिनों में प्लेटफॉर्म पर हर घंटे औसतन 97,545 खाने के ऑर्डर मिले. यानी हर घंटे करीब एक लाख लोगों ने स्विगी से खाना मंगवाया है. ये आंकड़ा दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर और हैदराबाद जैसे शहरों को मिलाकर बना है. लोगों ने सबसे ज्यादा इस दौरान काजू कतली ऑर्डर की है.

मिठाइयां भी आईं ऑनलाइन

दिवाली पर कुछ कस्टमर्स ने मिठाइयों के खूब सारे ऑर्डर भी दिए. हैदराबाद में एक ग्राहक ने 57 पैकेट अलग-अलग मिठाइयां ऑर्डर कीं, जिनकी कीमत 41,895 रुपये थी. वहीं मुंबई के एक कस्टमर ने दिवाली के दिन 7 मिठाई के गिफ्ट हैम्पर मंगवाए. इस ऑर्डर का बिल 41,772 रुपये था.

रेस्टोरेंट में भी खाना खाने पहुंचे लोग

लोगों ने घर पर खाना मंगवाने के साथ रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी पसंद किया. स्विगी की डाइनआउट सर्विस पर दिवाली के दिन रेस्टोरेंट की टेबल बुकिंग में पिछले साल के मुकाबले 38.5% की बढ़ोतरी हुई. वहीं दिवाली से एक दिन पहले बुकिंग 7.4% बढ़ी. बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट बुकिंग हुई है.

मुंबई में एक ग्रुप ने रेस्टोरेंट में खाने पर 1.34 लाख रुपये खर्च किए. वहीं गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में 30-30 लोगों के लिए ग्रुप बुकिंग भी देख गई.

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