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मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम, इस तारीख से होंगी नई कीमतें लागू
मदर डेयरी के बाद अब अमूल मिल्क ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है. अमूल दूध की कीमतों में क्रमशः 2 और 4 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. ये नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी.
(ये खबर आगे बढ़ाई जा रही है...)(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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