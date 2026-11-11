ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम, इस तारीख से होंगी नई कीमतें लागू

मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम, इस तारीख से होंगी नई कीमतें लागू

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 11 Nov 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

मदर डेयरी के बाद अब अमूल मिल्क ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है. अमूल दूध की कीमतों में क्रमशः 2 और 4 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. ये नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी.

 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Qualcomm में छंटनी शुरू, कंपनी ने रखी शर्त; अगर 2 दिन में साइन कर दिए पेपर तो...
Qualcomm में छंटनी शुरू, कंपनी ने रखी शर्त; अगर 2 दिन में साइन कर दिए पेपर तो...
बिजनेस
एनर्जी झटके के बाद भी नहीं डगमगाया भारत, 7% की रफ्तार से दौड़ेगी अर्थव्यवस्था
एनर्जी झटके के बाद भी नहीं डगमगाया भारत, 7% की रफ्तार से दौड़ेगी अर्थव्यवस्था
बिजनेस
SpiceJet से सफर करने वाले ध्यान दें! रोज कैंसिल हो रहे 25-30 फ्लाइट्स
SpiceJet से सफर करने वाले ध्यान दें! रोज कैंसिल हो रहे 25-30 फ्लाइट्स
बिजनेस
Explained: देश की आर्थिक राजधानी के एयरपोर्ट पर घमासान, एयरलाइंस नाराज, क्या है विवाद?
Explained: देश की आर्थिक राजधानी के एयरपोर्ट पर घमासान, एयरलाइंस नाराज, क्या है विवाद?

(ये खबर आगे बढ़ाई जा रही है...)

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Qualcomm में छंटनी शुरू, कंपनी ने रखी शर्त; अगर 2 दिन में साइन कर दिए पेपर तो...
Qualcomm में छंटनी शुरू, कंपनी ने रखी शर्त; अगर 2 दिन में साइन कर दिए पेपर तो...
बिजनेस
एनर्जी झटके के बाद भी नहीं डगमगाया भारत, 7% की रफ्तार से दौड़ेगी अर्थव्यवस्था
एनर्जी झटके के बाद भी नहीं डगमगाया भारत, 7% की रफ्तार से दौड़ेगी अर्थव्यवस्था
बिजनेस
SpiceJet से सफर करने वाले ध्यान दें! रोज कैंसिल हो रहे 25-30 फ्लाइट्स
SpiceJet से सफर करने वाले ध्यान दें! रोज कैंसिल हो रहे 25-30 फ्लाइट्स
बिजनेस
Explained: देश की आर्थिक राजधानी के एयरपोर्ट पर घमासान, एयरलाइंस नाराज, क्या है विवाद?
Explained: देश की आर्थिक राजधानी के एयरपोर्ट पर घमासान, एयरलाइंस नाराज, क्या है विवाद?

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!

फोटो गैलरी

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
इंडिया
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
क्रिकेट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget