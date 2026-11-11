सिगरेट फिर से हुई महंगी, एक पैकेट पर देने होंगे 10 रुपये ज्यादा

सिगरेट पीने वालों की जेब पर एक बार फिर असर पड़ने वाला है. ITC ने अपने पॉपुलर ब्रांड गोल्ड फ्लेक प्रीमियम सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. अब इसके 10 सिगरेट वाले एक पैकेट के लिए ग्राहकों को 125 रुपये की जगह 135 रुपये चुकाने होंगे. यानी एक पैकेट पर सीधे 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

रिपोर्ट्स की मानें तो नई कीमत वाले सिगरेट के पैकेट नवंबर 2026 के आखिरी हफ्ते तक गोदामों में पहुंचने की उम्मीद है. इसके बाद धीरे-धीरे नए दाम वाले पैकेट बाजार में मिलने लगेंगे.

एक पैकेट पर बढ़ी कीमत

ITC ने गो्ड फ्लेक प्रीमियम के 10 सिगरेट वाले पैकेट की कीमत 125 रुपये से बढ़ाकर 135 रुपये कर दी है. ये करीब 8% की बढ़ोतरी है. इससे पहले भी कंपनी इस साल इस ब्रांड की कीमत बढ़ा चुकी है. पहले इसकी कीमत 115 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 125 रुपये किया गया था. अब दूसरी बढ़ोतरी के बाद एक पैकेट की कीमत 135 रुपये हो गई है. यानी साल की शुरुआत के मुकाबले अब ग्राहकों को एक पैकेट के लिए 20 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं.

एक सिगरेट के भी बढ़े हैं दाम?

10 सिगरेट के एक पैकेट के दाम बढ़े हैं, लेकिन ये फिलहाल तय नहीं है कि एक सिगरेट की कीमत भी बढ़ी है. यदि ऐसा होता है तो एक सिगरेट पर एक रुपये ज्यादा वसूले जाएंगे. हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई ऐलान नहीं हुआ है.

क्यों बढ़ रहे दाम?

सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे सरकार की ओर से तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में किए गए बदलाव को एक बड़ी वजह माना जा रहा है. 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर 40% GST और एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी की नई व्यवस्था लागू हुई थी. इसके बाद कंपनियों पर टैक्स का बोझ बढ़ा है. इसी वजह से ITC अलग-अलग ब्रांड की कीमतों में बदलाव कर रही है.

दूसरे ब्रांड भी हो चुके हैं महंगे

बता दें कि गोल्ड फ्लेक प्रीमियम के अलावा ITC ने अपने दूसरे ब्रांड की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है. सितंबर में गो्ड फ्लेक सुपर स्टार के 10 सिगरेट वाले पैकेट की कीमत 79 रुपये से बढ़ाकर 89 रुपये की गई थी. वहीं क्लासिक कनेक्ट के 20 सिगरेट वाले पैकेट की कीमत 390 रुपये से बढ़ाकर 428 रुपये कर दी गई थी.

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