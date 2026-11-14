पतंजलि फूड्स ने हासिल किए बेहतरीन वित्तीय नतीजे, 22660 करोड़ के पार पहुंचा कारोबार

पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने 30 सितंबर 2026 को खत्म हुई दूसरी तिमाही और पहली छमाही के अपने अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा कर दी है. कंपनी ने इस अवधि में मजबूत प्रदर्शन करते हुए अब तक का सबसे अधिक राजस्व दर्ज किया है, जिसमें खाद्य तेल, पाम ऑयल प्लांटेशन और एफएमसीजी कारोबार की अहम भूमिका रही है.

इस तिमाही के दौरान देश में महंगाई का दबाव बढ़ता हुआ नजर आया. जुलाई 2026 में खुदरा महंगाई लगभग 4.45% थी, जो अगस्त में बढ़कर 4.82% और सितंबर में 5.54% हो गई. जनवरी 2026 में नए सीपीआई आंकड़े आने के बाद यह महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर रहा. खाद्य महंगाई बढ़कर 7.7% हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आना था. कम बारिश और एल नीनो के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर अधिक दिखा, हालांकि खेती के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य कामों से हुई आमदनी ने लोगों को सहारा दिया. इन सबके बावजूद, त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में ग्राहकों की मांग और खरीदारी का रुझान सकारात्मक बना रहा.

Q2 FY27 के मुख्य वित्तीय आंकड़े

कंपनी का दूसरी तिमाही में परिचालन से राजस्व 11,322.58 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 9,798.84 करोड़ की तुलना में 15.55% की सालाना वृद्धि दर्शाता है. तिमाही के दौरान प्रमुख आंकड़े इस प्रकार रहे...

एफएमसीजी कारोबार राजस्व: 2,923.48 करोड़

एबिटडा (कुल आय आधार पर): 509.55 करोड़

एफएमसीजी एबिटडा: 221.33 करोड़

सकल लाभ:1,439.14 करोड़ (सकल लाभ मार्जिन 12.62%)

परिचालन एबिटडा (असाधारण मदों को छोड़कर):425.63 करोड़ (मार्जिन 3.76%)

परिचालन एबिटडा (असाधारण मदों को छोड़कर):425.63 करोड़ (मार्जिन 3.76%) कर पूर्व लाभ (PBT): 409.02 करोड़ (मार्जिन 3.59%)

अन्य आय स्रोत:निर्यात से 29.09 करोड़ और विंड टर्बाइन पावर जनरेशन से 10.63 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ.

H1 FY27 (पहली छमाही) का प्रदर्शन

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी ने अब तक का सबसे अधिक 22,660.03 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 22.06% अधिक है. छमाही के अन्य मुख्य आंकड़े नीचे दिए गए हैं...

एफएमसीजी राजस्व:5,861.23 करोड़

एबिटडा (कुल आय आधार पर):1,057.38 करोड़

एफएमसीजी एबिटडा:410.85 करोड़

परिचालन एबिटडा (असाधारण मदों को छोड़कर):969.03 करोड़ (मार्जिन 4.28%)

कर पूर्व लाभ (PBT):862.36 करोड़ (मार्जिन 3.79%)

विभिन्न व्यावसायिक खंडों (Segments) का प्रदर्शन

FMCG कारोबार: कुल परिचालन राजस्व में एफएमसीजी कारोबार का योगदान 25.50% और कुल एबिटडा में 45.04% रहा.

बिस्कुट कारोबार: Q2 FY27 में बिस्कुट का राजस्व 638.31 करोड़ (27.69% की वृद्धि) रहा. एबिटडा मार्जिन बढ़कर 11.91% हो गया. H1 FY27 में राजस्व 1,198.45 करोड़ रहा. लगभग 1,300 करोड़ के 'दूध बिस्कुट' ब्रांड ने इस तिमाही में करीब 475 करोड़ का राजस्व हासिल किया.

Consumer Staples: Q2 FY27 में 838.84 करोड़ और H1 FY27 में कुल राजस्व 1,949.06 करोड़ रहा.

Nutrela (सोया उत्पाद): Q2 FY27 में राजस्व 185.56 करोड़ और बिक्री में 16.40% की वृद्धि दर्ज की गई.

Beverages: Q2 FY27 में राजस्व 21.19 करोड़ और H1 FY27 में 59.18 करोड़ रहा.

Ghee कारोबार: Q2 FY27 में राजस्व 306.34 करोड़ और H1 FY27 में 525.42 करोड़ दर्ज हुआ.

Home & Personal Care: इस खंड का राजस्व Q2 FY27 में 713.88 करोड़ (11.06% वृद्धि) रहा. इसमें Dental Care (378.15 करोड़), Skin Care (187.50 करोड़), Home Care (91.07 करोड़) और Hair Care (55.45 करोड़) शामिल हैं.

Edible Oil कारोबार:खाद्य तेल कारोबार ने अब तक का सबसे अधिक तिमाही राजस्व दर्ज किया. Q2 FY27 में यह राजस्व 22.39% की वृद्धि के साथ **8,532.25 करोड़रहा, जिसमें एबिटडा 256.22 करोड़ (मार्जिन 3.00%) रहा. पाम ऑयल प्लांटेशन से तिमाही के दौरान 742.29 करोड़ का राजस्व मिला. 30 सितंबर 2026 तक कुल 1,27,265 हेक्टेयर क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती हो रही थी.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का दृष्टिकोण

पतंजलि फूड्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव आस्थाना ने कहा कि कंपनी के एडिबल ऑयल ब्रांड्स, पाम ऑयल प्लांटेशन और तेजी से बढ़ते एफएमसीजी कारोबार ने मजबूत प्रदर्शन किया है. दूध बिस्कुट, नुट्रेला, सौंदर्य और दंत कांति जैसे प्रमुख ब्रांड्स ने लगातार अच्छी वृद्धि जारी रखी है. त्योहारी सीजन की शुरुआत और आगामी शादी के मौसम को देखते हुए कंपनी को आगे भी कारोबार में अच्छी तेजी की उम्मीद है. भविष्य में कंपनी का ध्यान प्रीमियम उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और परिचालन को और अधिक सुदृढ़ करने पर रहेगा.