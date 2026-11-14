ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसSpiceJet के यात्री सावधान! 35 करोड़ नहीं देने पर दुबई एयरपोर्ट ने रोकी उड़ानें

SpiceJet के यात्री सावधान! 35 करोड़ नहीं देने पर दुबई एयरपोर्ट ने रोकी उड़ानें

दुबई एयरपोर्ट्स ने 35.85 करोड़ रुपये का बकाया न मिलने पर स्पाइसजेट की चेक-इन सेवा रोक दी है. इसके चलते 12 नवंबर को दुबई से भारत आने वाली चार उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 14 Nov 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

दुबई से भारत आने-जाने वाले SpiceJet के यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दुबई एयरपोर्ट्स ने एयरलाइन की चेक-इन सर्विस रोक दी है. बताया जा रहा है कि SpiceJet पर ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी dnata का करीब 14 मिलियन UAE दिरहम यानी लगभग 35.85 करोड़ रुपये बकाया है. हालांकि, यह कदम भुगतान नहीं मिलने के कारण उठाया गया. इसके बाद 12 नवंबर को दुबई से भारत आने वाली चार उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, दुबई एयरपोर्ट्स ने 12 नवंबर को स्पाइसजेट को ईमेल भेजकर बकाया भुगतान की जानकारी दी थी. ईमेल में बताया गया कि 13 अक्टूबर से भुगतान नहीं हुआ है और कुल बकाया बढ़कर 14 मिलियन दिरहम हो गया है. एयरपोर्ट ऑपरेटर ने भुगतान की शर्तों का लगातार पालन नहीं होने का हवाला देते हुए चेक-इन सेवा रोकने की बात कही.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Trump ने तेल और खाद की ढुलाई पर दी बड़ी राहत, 90 दिन और बढ़ाई छूट
Trump ने तेल और खाद की ढुलाई पर दी बड़ी राहत, 90 दिन और बढ़ाई छूट
बिजनेस
पतंजलि फूड्स ने हासिल किए बेहतरीन वित्तीय नतीजे, 22660 करोड़ के पार पहुंचा कारोबार
पतंजलि फूड्स ने हासिल किए बेहतरीन वित्तीय नतीजे, 22660 करोड़ के पार पहुंचा कारोबार
बिजनेस
e-Challan भेजकर 6 लाख ठगे, इन्हीं पैसों से बैंकर ने भरे अपने क्रेडिट कार्ड बिल
e-Challan भेजकर 6 लाख ठगे, इन्हीं पैसों से बैंकर ने भरे अपने क्रेडिट कार्ड बिल
बिजनेस
8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, जनवरी 2026 से मिलेगा 100% एरियर?
8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, जनवरी 2026 से मिलेगा 100% एरियर?

कितने शहरों के लिए उड़ानें हुईं रद्द?

एयरलाइन से जुड़ी अंदरूनी जानकारी के मुताबिक, 12 नवंबर को दुबई से अमृतसर, जयपुर, मुंबई और दिल्ली जाने वाली चार उड़ानें रद्द कर दी गईं. इन विमानों को यात्रियों के बिना फेरी फ्लाइट के रूप में उड़ाने जाने की प्लानिंग थी. हालांकि, इससे पहले दुबई एयरपोर्ट्स ने अहमदाबाद और दिल्ली जाने वाली कुछ उड़ानों के लिए चेक-इन की अनुमति दी थी. लेकिन बाद में स्पाइसजेट के स्टेशन मैनेजर ने भुगतान का मामला सुलझने तक दुबई से आगे की उड़ानें रद्द करने का निर्देश दिया.

SpiceJet ने क्या कहा?

SpiceJet के प्रवक्ता ने बताया कि एयरलाइन संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है. कंपनी के मुताबिक, कंपनी के पास पर्याप्त बैंक गारंटी कवर है और वह जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने में जुटी है.

पहले से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही एयरलाइन

SpiceJet की मुश्किलें ऐसे समय में बढ़ी हैं, जब एयरलाइन पहले से ही आर्थिक और परिचालन संबंधी परेशानियों का सामना कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, उसके बेड़े में करीब 12 विमान प्रभावित थे और इनमें से सिर्फ नौ विमान ही परिचालन में थे.

सितंबर में एयरलाइन की घरेलू बाजार हिस्सेदारी घटकर 1% रह गई, जबकि जनवरी में यह 3.9% थी. सितंबर में स्पाइसजेट ने करीब 73 हजार घरेलू यात्रियों को सफर कराया, जबकि जनवरी में यह संख्या करीब 1.02 लाख थी.

8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, जनवरी 2026 से मिलेगा 100% एरियर?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
SpiceJet Dubai Airport Flight Cancellation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Trump ने तेल और खाद की ढुलाई पर दी बड़ी राहत, 90 दिन और बढ़ाई छूट
Trump ने तेल और खाद की ढुलाई पर दी बड़ी राहत, 90 दिन और बढ़ाई छूट
बिजनेस
पतंजलि फूड्स ने हासिल किए बेहतरीन वित्तीय नतीजे, 22660 करोड़ के पार पहुंचा कारोबार
पतंजलि फूड्स ने हासिल किए बेहतरीन वित्तीय नतीजे, 22660 करोड़ के पार पहुंचा कारोबार
बिजनेस
e-Challan भेजकर 6 लाख ठगे, इन्हीं पैसों से बैंकर ने भरे अपने क्रेडिट कार्ड बिल
e-Challan भेजकर 6 लाख ठगे, इन्हीं पैसों से बैंकर ने भरे अपने क्रेडिट कार्ड बिल
बिजनेस
8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, जनवरी 2026 से मिलेगा 100% एरियर?
8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, जनवरी 2026 से मिलेगा 100% एरियर?
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: पहले अब्दुल पर लड़े, फिर धर्म पर भिड़े! किस ओर जा रहा यूपी चुनाव? | Shastrartha
YRKKH🥳 फेम Abhira का बर्थडे सेलिब्रेशन! काम के बीच काटा खास केक! #sbs
Bollywood News: गांधी परिवार और सोनिया गांधी पर कंगना रनौत की टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, शिमला में दर्ज हुई FIR (14.11.26)
Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाल किला ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट में गिरफ्तार 2 आरोपियों की दलीलें पूरी, 17 को अगली सुनवाई
लाल किला ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट में गिरफ्तार 2 आरोपियों की दलीलें पूरी, 17 को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
इंडिया
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
टेक्नोलॉजी
NPCI QR Soundbox: दुकान पर लगवाएं QR और साउंडबॉक्स, पाएं 750 रुपये तक का लाभ
दुकान पर लगवाएं QR और साउंडबॉक्स, पाएं 750 रुपये तक का लाभ
ट्रेंडिंग
पानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश
पानी में तैरती दिखी घड़ियालों की पूरी फौज!' चंबल नदी का यह वीडियो उड़ा देगा होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget