SpiceJet के यात्री सावधान! 35 करोड़ नहीं देने पर दुबई एयरपोर्ट ने रोकी उड़ानें

दुबई से भारत आने-जाने वाले SpiceJet के यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दुबई एयरपोर्ट्स ने एयरलाइन की चेक-इन सर्विस रोक दी है. बताया जा रहा है कि SpiceJet पर ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी dnata का करीब 14 मिलियन UAE दिरहम यानी लगभग 35.85 करोड़ रुपये बकाया है. हालांकि, यह कदम भुगतान नहीं मिलने के कारण उठाया गया. इसके बाद 12 नवंबर को दुबई से भारत आने वाली चार उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, दुबई एयरपोर्ट्स ने 12 नवंबर को स्पाइसजेट को ईमेल भेजकर बकाया भुगतान की जानकारी दी थी. ईमेल में बताया गया कि 13 अक्टूबर से भुगतान नहीं हुआ है और कुल बकाया बढ़कर 14 मिलियन दिरहम हो गया है. एयरपोर्ट ऑपरेटर ने भुगतान की शर्तों का लगातार पालन नहीं होने का हवाला देते हुए चेक-इन सेवा रोकने की बात कही.

कितने शहरों के लिए उड़ानें हुईं रद्द?

एयरलाइन से जुड़ी अंदरूनी जानकारी के मुताबिक, 12 नवंबर को दुबई से अमृतसर, जयपुर, मुंबई और दिल्ली जाने वाली चार उड़ानें रद्द कर दी गईं. इन विमानों को यात्रियों के बिना फेरी फ्लाइट के रूप में उड़ाने जाने की प्लानिंग थी. हालांकि, इससे पहले दुबई एयरपोर्ट्स ने अहमदाबाद और दिल्ली जाने वाली कुछ उड़ानों के लिए चेक-इन की अनुमति दी थी. लेकिन बाद में स्पाइसजेट के स्टेशन मैनेजर ने भुगतान का मामला सुलझने तक दुबई से आगे की उड़ानें रद्द करने का निर्देश दिया.

SpiceJet ने क्या कहा?

SpiceJet के प्रवक्ता ने बताया कि एयरलाइन संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है. कंपनी के मुताबिक, कंपनी के पास पर्याप्त बैंक गारंटी कवर है और वह जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने में जुटी है.

पहले से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही एयरलाइन

SpiceJet की मुश्किलें ऐसे समय में बढ़ी हैं, जब एयरलाइन पहले से ही आर्थिक और परिचालन संबंधी परेशानियों का सामना कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, उसके बेड़े में करीब 12 विमान प्रभावित थे और इनमें से सिर्फ नौ विमान ही परिचालन में थे.

सितंबर में एयरलाइन की घरेलू बाजार हिस्सेदारी घटकर 1% रह गई, जबकि जनवरी में यह 3.9% थी. सितंबर में स्पाइसजेट ने करीब 73 हजार घरेलू यात्रियों को सफर कराया, जबकि जनवरी में यह संख्या करीब 1.02 लाख थी.

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