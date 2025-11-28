Small Cap Multibagger Stock Swaraj Suiting: बॉलीवुड स्टार्स के साथ-साथ क्रिकेटर्स भी शेयर बाजार में दांव लगाने से नहीं चूकते हैं. कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने शेयर बाजार में अपना किस्मत आजमाया है. इनमें से एक इंडियन टीम के 'हिटमैन' रोहित शर्मा भी हैं, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहे हैं.

ताजा जानकारी के अनुसार, उन्होंने शेयर मार्केट की एक लिस्टेड कंपनी में निवेश किया है. कंपनी का नाम 'स्वराज सूटिंग' (Swaraj Suiting) है, जो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है. यह एक मल्टीबैगर स्टॉक है, जिसने बीते पांच सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 900 परसेंट रिटर्न देकर मालामाल बना दिया है. कंपनी में रोहित के अलावा युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा ने भी दांव लगऐसे में निवेशकों के कान खड़े हो गए हैं. ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें और तेजी देखने को मिले.

निवेशकों में ये भी शामिल

दरअसल, स्वराज सूटिंग ने प्रेफरेंशियल बेसिस पर 236 प्रति शेयर की कीमत पर 43,76,500 शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा. रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर के पिता संतोष वेंकटेश्वरन अय्यर और कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच अभिषेक मोहन नायर उन 198 निवेशकों में से हैं, जिन्हें कंपनी के शेयर अलॉट किए गए हैं.

अगर सब कुछ ठीक रहता है और इस प्रेफरेंशियल इश्यू को शेयरहोल्डर व रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है, तो कंपनी इससे लगभग 103.28 करोड़ रुपये जुटा सकती है. इसका इस्तेमाल कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने, नई टेक्नोलॉजी में इंवेस्ट करने और मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में करेगी.

शेयर का कैसा रहा परफॉर्मेंस?

टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी यह कंपनी डेनिम और कॉटन फैब्रिक्स का प्रोडक्शन करती है, जिनका इस्तेमाल जीन्स से लेकर बॉटम वियर बनाने तक में किया जाता है. बीते 27 नवंबर को 2. 54 परसेंट चढ़कर इसके शेयर की कीमत 279 रुपये पर पहुंच गई, जबकि पिछले एक महीने में स्टॉक में लगभग 44 परसेंट का उछाल आया है. लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने 5 साल में 900 परसेंट का शानदार रिटर्न दिया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

क्या अब तक नहीं मिल पाया है Income Tax Refund? अकाउंट में कब तक आएंगे पैसे? चेक करें Status