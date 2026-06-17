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हिंदी न्यूज़बिजनेसजहां हमने सीखा पिज्जा खाना, वो कंपनी अब बिकने के कगार पर, 2.7 बिलियन डॉलर की डील

जहां हमने सीखा पिज्जा खाना, वो कंपनी अब बिकने के कगार पर, 2.7 बिलियन डॉलर की डील

Pizza Hut Sale: पिज्जा हट 1990-2000 के दशक में भारतीयों की यादों का हिस्सा रहा है. अब इसकी मूल कंपनी यम ब्रांड्स ने इस मशहूर ब्रांड को 2.7 बिलियन डॉलर में बेचने का फैसला किया है.

Reported By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 17 Jun 2026 08:09 PM (IST)
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Pizza Hut New Owner: भारत में कभी पिज्जा खाने का मतलब ही पिज्जा हट हुआ करता था. शुरुआती सालों में कई भारतीयों के लिए पिज्जा हट सिर्फ एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि बचपन और यादों से जुड़ी एक खास जगह थी. कोई भी फंक्शन होता तो सबको पिज्जा पार्टी करने का मन होता था.

अब यही मशहूर ब्रांड अपने इतिहास के एक बड़े बदलाव से गुजरने जा रहा है. दुनिया भर में पहचान बनाने वाली पिज्जा हट अब अपनी मूल कंपनी यम ब्रांड्स से अलग होने जा रही है. पिज्जा हट को 2.7 बिलियन डॉलर के सौदे में बेचने का फैसला किया गया है, हालांकि डील अभी फाइनल नहीं हुई है.

पिज्जा हट दो हिस्सों में बंटेगा

इस डील के तहत पिज्जा हट के कारोबार को दो हिस्सों में बंट जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, यम चाइना होल्डिंग्स मुख्य भूमि चीन में पिज्जा हट के कारोबार को करीब 1.2 अरब डॉलर में खरीदेगी, जबकि लॉन्ग रेंज कैपिटल बाकी वैश्विक कारोबार को 1.5 अरब डॉलर में अधिग्रहण करेगी.

यह सौदा नियामकीय मंजूरी के बाद 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है. हालांकि, इस बदलाव के बाद भी पिज्जा हट के रेस्टोरेंट बंद होने की उम्मीद नहीं है. नए मालिकों के तहत कंपनी को दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी.

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क्यों बेचना पड़ रहा है पिज्जा हट?

पिज्जा हट पिछले कुछ सालों से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. बदलती उपभोक्ता पसंद, बढ़ती महंगाई और फास्ट-फूड उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने कंपनी की बिक्री को प्रभावित किया है.

इसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स और बदलती खान-पान की आदतों ने भी पिज्जा हट के कारोबार पर दबाव बढ़ाया है. ग्राहक अब ज्यादा विकल्पों और कम कीमत वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. यम ब्रांड्स के सीईओ क्रिस टर्नर के मुताबिक, इस बिक्री से कंपनी अपने बाकी मजबूत ब्रांड्स जैसे केएफसी चाइना और टैको बेल पर ज्यादा ध्यान दे सकेगी. 

पुराने बिजनेस मॉडल को मिली चुनौती

पिज्जा हट दुनिया के सबसे पहचान वाले फूड ब्रांड्स में से एक है. भारत में इस ब्रांड ने कई ग्राहकों को पहली बार पश्चिमी शैली के कैज़ुअल डाइनिंग से परिचित कराने में मदद की है. हालांकि, पिछले एक दशक में फूड इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई है. ऑनलाइन ऑर्डरिंग, फूड डिलीवरी ऐप और बदलती खान-पान की आदतों ने पुराने बिजनेस मॉडल को चुनौती दी है.

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Published at : 17 Jun 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Fast Food Pizza Hut Sale Yum Brands Deal
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