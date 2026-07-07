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हिंदी न्यूज़बिजनेसEthanol: भारी विरोध के आगे झुकी सरकार? पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का फैसला टलना तय

Ethanol: भारी विरोध के आगे झुकी सरकार? पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का फैसला टलना तय

Ethanol: पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने की योजना फिलहाल टल सकती है. वाहन मालिकों की चिंता और बढ़ते विरोध के बीच सरकार E25 लागू करने में जल्दबाजी नहीं करेगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Jul 2026 10:18 AM (IST)
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Ethanol: वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है. पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का फैसला टलने की पूरी संभावना है. देशभर में E20 को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार फिलहाल E25 यानी 25% एथेनॉल वाले पेट्रोल लागू करने की जल्दबाजी में नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों की चिंताओं और बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार इस फैसले को कुछ समय के लिए टाल सकती है. 

क्यों टलेगा फैसला?
हाल के दिनों में कई सारे गाड़ियों के मालिकों ने E20 पेट्रोल से माइलेज कम होने, गाड़ी खराब होने और पुरानी गाड़ियों पर असर पड़ने की शिकायत की है. इसी वजह से सरकार अब E25 लागू करने से पहले और जांच, तकनीकी अध्ययन और चर्चा करना चाहती है. 

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अभी क्या है मामला?
फिलहाल देशभर में E20 पेट्रोल मिल रहा है. इस पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है. सरकार का मकसद कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. 

E25 लागू करने से पहले होगी तैयारी
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार चाहती है कि E25 लागू करने से पहले वाहन कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और दूसरी सभी एजेंसियां पूरी तरह तैयार होनी चाहिए. इसके लिए गाड़ियों की दोबारा टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन जैसी चीजों पर भी काम किया जाएगा. 

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क्या है लोगों की चिंता?
गाड़ी के मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल से कुछ गाड़ियों में माइलेज कम होने की शिकायत आई है. वहीं, पुराने वाहनों के इंजन और कुछ पार्ट्स खराब हुए हैं और अब इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, ऑटो कंपनियां और सरकार का कहना है कि E20 को लंबे समय तक टेस्ट करने के बाद लागू किया गया है और ये नए वाहनों के लिए एकदम सुरक्षित है. 

सरकार क्या चाहती है?
सरकार भविष्य में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को और बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन फिलहाल के लिए E25 लागू करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा. पहले जांच पूरे किए जाएंगे, इसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Jul 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Business News Ethanol Petrol News E25 Petrol
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