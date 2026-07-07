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हिंदी न्यूज़बिजनेस10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है शराब की बोतल, जानें कहां रेट बढ़ाने की चल रही तैयारी

10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है शराब की बोतल, जानें कहां रेट बढ़ाने की चल रही तैयारी

Liquor Price: सरकार साधारण और मिड-रेंज शराब, IMFL उत्पादों और बीयर की 120 ml की बोतल पर 10 से 50 रुपये तक की एकसमान बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है. बीते दो सालों में ऐसा पहली बार किया जा रहा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Jul 2026 11:29 AM (IST)
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Liquor Price Hike: तमिलनाडु में शराब पीने वालों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. राज्य सरकार अपने यहां शराब की कीमतें 10-50 रुपये प्रति बोतल बढ़ाने का सोच रही है.  

सोमवार को चेन्नई में सचिवालय में शराबबंदी और आबकारी मंत्री के. विग्नेश की अध्यक्षता में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (Tasmac) की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई. हो सकता है कि इसी हफ्ते के आखिर से प्रति बोतल शराब के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़े. 

कितनी बढ़ जाएगी प्रति बोतल कीमत? 

बताया जा रहा है कि साधारण और मिडियम रेंज के ब्रांड्स के लिए प्रति बोतल 10-20 रुपये का इजाफा होगा. प्रीमियम और विदेशी शराब (IMFL) के लिए प्रति बोतल 30-50 रुपये का इजाफा होगा. इसी तरह से बीयर की कीमत में भी प्रति बोतल 10 रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान है.

हालांकि, अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. राज्य में शराब की कीमतों में पिछली बार बदलाव 1 फरवरी, 2024 को किया गया था, जब सरकार ने शराब के विभिन्न ब्रांडों की कीमतों में 10 से 80 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी. अगर इस बार कीमतें बढ़ाए जाने की मंजूरी मिलती है, तो यह दो साल से ज्यादा समय में कीमतों में पहला बदलाव होगा.

क्यों बढ़ाई जा रही है कीमत?

सरकार ने हाल ही में स्कूल-कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों, बस स्टैंड और मंदिरों के पास स्थित 717 Tasmac रिटेल आउटलेट्स बंद करा दिए. इससे सरकार के रेवेन्यू में भारी कमी आई. हो सकता है कि रेट बढ़ाकर सरकार इसी नुकसान की भरपाई करना चाह रही हो.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, Tasmac के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि राज्य में हाल ही में  IMFL प्रोडक्ट्स और बीयर सप्लाई करने वाले शराब निर्माताओं पर एक मैन्युफैक्चरिंग सेस लागू किया गया था. इस शुल्क से सरकार को सालाना करीब 6000-10000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा. इधर, बढ़ते टैक्स और कच्चे माल की बढ़ती लागत के चलते शराब बनाने वाली कंपनियों ने भी सरकार को खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए कहा था.  

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Liquor Price Hike
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