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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market Opening: खुलते ही रॉकेट सा भागा शेयर बाजार, पहली बार 78000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी भी आगे

Share Market Opening: खुलते ही रॉकेट सा भागा शेयर बाजार, पहली बार 78000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी भी आगे

Share Market Opening, 7 July 2026: आज लगातार पांचवें दिन शेयर मार्केट में तेजी देखी जा रही है. पिछले चार दिनों में शेयर मार्केट में आई इस तेजी से निवेशकों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Jul 2026 09:50 AM (IST)
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  • सेंसेक्स पहली बार 78400, निफ्टी 24479 पर पहुंचा.
  • एशियाई बाजारों में बड़ी गिरावट, कोस्पी में 5% की गिरावट.
  • अमेरिकी बाजार कल मजबूत, आज फ्यूचर्स में हल्की गिरावट.
  • कच्चे तेल में तेजी, होर्मुज हमले से आपूर्ति चिंताएं बढ़ीं.

Share Market Today on July 7: आज मंगलवार के दिन शेयर बाजार की शुरुआत भी मंगलमय रही. अमेरिकी बाजार से मिले मजबूत संकेतों और विदेशी निवेशकों (FIIs) की दोबारा वापसी से निवेशकों का सेंटिमेंट सुधरा है. बीएसई सेंसेक्स 176 अंक ऊपर पहली बार 78400 के स्तर को पार कर गया है.इसी तरह से एनएसई का निफ्टी भी करीब 49 अंकों की तेजी के साथ 24479 के स्तर पर पहुंच गया और अब यह धीरे-धीरे 24500 के ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक स्तर की ओर बढ़ रहा है. 

भारतीय शेयर बाजार में पिछले चार दिनों से जारी रिकॉर्डतोड़ तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ति में 9 लाख करोड़ रुपये (9.32 लाख करोड़) से अधिक का इजाफा हुआ है. इससे बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी बढ़कर 436.50 लाख करोड़ के स्तर पर आ गया है. इन बीते चार दिनों में सेंसेक्स में करीब 1500 अंकों और निफ्टी में लगभग 450 अंकों का उछाल आया है.

एशियाई बाजार

मंगलवार को एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है. दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में सबसे बड़ी 5% तक की गिरावट देखी जा रही है. टेक और सेमीकंडक्डर शेयरों में भारी बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 भी करीब 0.57% की गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 भी आज 0.25% लुढ़ककर कारोबार कर रहा है.हालांकि, इस बीच टॉपिक्स ने 0.27% की बढ़त हासिल की है.

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार कल रात यानी कि सोमवार 6 जुलाई को शानदार बढ़त के साथ बंद हुए थे. हालांकि, आज मंगलवार को बेंचमार्क से जुड़े US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट देखी जा रही है.  नैस्डैक-100 फ्यूचर्स में 0.40% की गिरावट है, S&P 500 फ्यूचर्स लगभग सपाट स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स से जुड़े फ्यूचर्स ने 0.1% से भी कम की बढ़त हासिल की है.

सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की ताबड़तोड़ खरीदारी से डाऊ जोन्स 0.30% चढ़कर 53056.74 पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स 0.72% की बढ़त के साथ 7537.48 पर बंद होने में कामयाब रहा. नैस्डैक 100 इंडेक्स  की भी क्लोजिंग 1.26% की बढ़त के साथ 29,697.87 पर हुई.  

क्रूड ऑयल की कीमत (Crude Oil Price)

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार दो दिनों तक गिरावट के बाद आज मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है. ब्रेंट क्रूड आज 0.39% की तेजी के साथ 72.29 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 0.26% की बढ़त के साथ 68.84 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में ओमान के लिमा के पास एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला हुआ है, जिससे उसमें आग लग गई है. इसके चलते एक बार फिर से होर्मुज के रास्ते सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं.

ये भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: DA मर्जर पर आया वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, क्या सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बदलाव? 

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) आज 0.01% बढ़कर 100.89 पर कारोबार कर रहा है. यह इंडेक्स ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी प्रमुख करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है.  6 जुलाई को रुपया 0.17% गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.39 पर बंद हुआ.

 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 09:26 AM (IST)
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