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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel: बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम! कच्चे तेल की सप्लाई पर लगा ग्रहण, फिर खफा हुआ ईरान- रिपोर्ट

Petrol-Diesel: बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम! कच्चे तेल की सप्लाई पर लगा ग्रहण, फिर खफा हुआ ईरान- रिपोर्ट

US Iran Peace: ईरान- यूएस के बीच शांति वार्ता नहीं हो पाई, जिससे ईरान एक बार फिर नाराज हो गया है. खबरें हैं कि हॉर्मुज फिर ब्लॉक हो सकता जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर चर्चा का विषय बनेंगी.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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Hormuz Block: बीते दिनों जब खबरें आईं कि ईरान और यूएस के बीच चल रहा युद्ध समाप्त होने जा रहा है. दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो चुकी है, इससे तमाम देशों के बीच खुशी का माहौल था. लेकिन अब एक बार फिर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता नहीं हो पाई है. बल्कि ईरान एक बार फिर से नाराज हो गया है. हो सकता है एक बार फिर वो हॉर्मुज को ब्लॉक कर दे और तेल गैस की किल्लतें और महंगाई की मार एक बार फिर से सभी को देखने को मिलें.

ईरान हुआ फिर से नाराज
दरअसल CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खूफिया एजेंसियों ने बताया है कि ईरान जब चाहे तब हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है. हाल ही में हुए युद्ध के बाद इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ गया है. तेल और गैस के लिए सबसे जरूरी रास्ते पर ईरान का दबदबा बढ़ गया है, जिससे वो वैश्विक ऊर्जा बाजार और व्यापार को कभी भी प्रभावित कर सकता है.

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एक अमेरिकी सूत्र ने CNN को बताया है कि, 'अब ईरान के पास इस जलमार्ग पर वास्तविक नियंत्रण जैसा प्रभाव है, जो किसी परमाणु हथियार से भी ज्यादा ताकतवर हथियार साबित हो सकता है.'

महंगा होगा पेट्रोल डीजल
इस खबर रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ गई है. यदि ईरान हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो एक बार फिर से तेल और गैस की किल्लत देखने को मिलेगी. देश में बीते महीने की पेट्रोल- डीजल के दामों में लगातार 4 बार बढ़ोतरी हुई, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी. ना केवल पेट्रोल- डीजल बल्कि गैस की किल्लतें भी दोबारा हो सकती हैं. इसके अलावा महंगाई की दर भी बढ़ जाएगी. ये बहुत ही परेशानी और तनाव वाली बात है.

ईरान यदि हॉर्मुज ब्लॉक करता है तो कच्चे तेल की आवाजाही एक बार फिर से प्रभावित होगी और ये आम जनता के लिए बिलकुल भी अच्छी खबर नहीं है. हालांकि फिलहाल इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ये केवल रिपोर्ट्स के दावे हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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